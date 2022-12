Zuliani: “Due novità sulla Juve. Mi dispiace per i napoletani, ci sono scenari che non si verificheranno mai”

Claudio Zuliani , giornalista di fede Juventina, ha commentato le voci che circolano sul club bianconero in merito all’inchiesta Prisma.

Claudio Zuliani, giornalista di TuttoJuve e grande tifoso del club bianconero, ha commentato le voci che circolano in merito all’inchiesta Prisma: “Ogni volta credo che non potranno stupirci con effetti speciali ed ogni volta mi devo ricredere. Dopo la piccola pausa mediatica causa finale mondiale, riprendono gli sproloqui e le inesattezze dei colleghi. Le novità, tra le tante, sono sostanzialmente due. La prima riguarda l’inchiesta “terminata” sulla Juventus di cui qualcuno non se ne vuole fare una ragione. Dopo che il tribunale di Torino ha lanciato un urlo inascoltato dai più sull’accelerazione dei tempi per lo svolgimento del processo sui bilanci, scavalcando processi di gente in galera in attesa di giudizio, ecco che la Cassazione ritiene inammissibile la richiesta degli avvocati Juve sullo spostamento del procedimento a Milano oppure a Roma”.

ZULIANI PUNGE I NAPOLETANI SULLA JUVE

Zuliani, nel suo editoriale punge alcuni colleghi giornalisti: “Chi non riporta affatto la notizia e chi titola in senso negativo. “La procura generale della Cassazione dice NO ai legali della Juve, l’inchiesta resta a Torino. ”Tanto per cominciare l’inchiesta è chiusa e semmai sarà il processo che si svolgerà a Torino, dopodiché non si dice No maiuscolo ma si spiega che per “questioni di procedura” sarà il GUP (giudice udienza preliminare) a stabilire se avverrà lo spostamento di sede dopo aver annunciato la data del processo”.

“Il lupo perde il pelo ma non il vizio, giusto per citare la saggezza popolare che tanto piace a lor signori. La seconda novità del giorno ci porta ad ascoltare messaggi di tifosi napoletani che sostengono la chiarezza dei fatti e lo scandalo di alcuni opinionisti che difendono la Juve e non vorrebbero la sua retrocessione. Lo sconcerto non è per il povero tifoso che immagina scenari che non si verificheranno mai ma per i colleghi che sostengono la tesi, prima che inizi un processo, che giungono alle conclusioni e che definiscono alcuni opinionisti “paurosi” nel parlare della Juve e soccorritori in difesa di sua maestà. Difendono la Juve? Ma se ci hanno già massacrato tutti definendo la nostra colpevolezza”. Ha concluso lo Juventino Zuliani.