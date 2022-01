Zerbin la chiave per Gatti al Napoli: dialogo in corso

Il Napoli segue sul calciomercato Federico Gatti, difensore che piace anche ad altri club. La chiave per sbloccare l’affare pure essere Alessio Zerbin. I rapporti tra Napoli e Frosinone per l’acquisto di Gatti vanni avanti, anche perché le due società hanno un ottimo rapporto. Cristiano Giuntoli ha inserito il difensore di 24 anni in cima alla lista delle preferenze, ma anche altri club italiani lo stanno seguendo con interesse.

Secondo Gazzetta dello Sport, l’affare Gatti per la società di De Laurentiis è possibile. Il quotidiano sportivo fa sapere che Cristiano Giuntoli segue da tempo il giocatore classe 1998 ed ha relazioni ottime sulle qualità del calciatore. “Il rapporto con il club ciociaro è buono, visto che Alessandro Zerbin – attaccante esterno emergente, classe 1999 – è di proprietà del Napoli. E proprio Zerbin potrebbe rinforzare il canale privilegiato fra i club. Lasciare l’attaccante un altro anno in prestito potrebbe risultare interessante anche per i ciociari, visto che su Zerbin sta facendo dei ragionamenti anche Luciano Spalletti” scrive Gazzetta dello Sport.

Zerbin sta facendo un ottimo campionato a Frosinone. Fino ad ora l’attaccante di proprietà del Napoli, ha messo a segno 6 gol ed ha fornito anche 2 assist. Fabio Grosso, tecnico del Frosinone, lo ritiene indispensabile per la manovra della sua squadra. L’attaccante ha 22 anni ed un altro anno in una squadra di ‘provincia’ potrebbe aiutarlo nel processo di maturazione.