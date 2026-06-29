29 Giugno 2026

Wimbledon Dress Code: L’importanza del bianco nel regolamento del torneo di tennis.

redazione 29 Giugno 2026
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Wimbledon dress code

Il Codice di Abbigliamento di Wimbledon

Wimbledon è famoso non solo per il suo prestigio, ma anche per il suo inconfondibile codice di abbigliamento: i giocatori sono tenuti a indossare esclusivamente abiti bianchi mentre competono all’All England Club. Questa regola si applica durante le Wimbledon Championships, a partire dall’entrata in campo e copre molto più di semplici magliette e pantaloni.

Il rigido codice di abbigliamento di Wimbledon, sebbene storicamente radicato, è spesso oggetto di dibattito. Nonostante le controversie, rimane un simbolo chiaro dell’identità di questo torneo leggendario.

La regola del “tutto bianco” è una tradizione che risale all’era vittoriana, quando il tennis era influenzato da rigidi standard sociali riguardanti classe e decoro. Indossare abiti bianchi era una scelta voluta per nascondere la sudorazione, considerata inaccettabile all’epoca, e anche per il prestigio associato alla difficoltà di mantenere il bianco pulito.

Le Origini e l’Evoluzione della Regola

La prima competizione di Wimbledon si tenne nel 1877, mentre le donne iniziarono a parteciparvi solo nel 1884. Col passare del tempo, l’abito tutto bianco è divenuto parte integrante dell’immagine del torneo. Oggi, è riconoscibile al pari di altri elementi iconici come i campi in erba e il Royal Box.

Il codice di abbigliamento bianco distingue Wimbledon dagli altri tornei di tennis, che generalmente accettano abbigliamento colorato e più espressivo. I giocatori si sono dimostrati divisi riguardo a questa regola; ad esempio, Andre Agassi ha boicottato Wimbledon per alcuni anni a causa del codice, mentre Roger Federer è stato coinvolto in discussioni relative alla suola arancione delle sue scarpe nel 2013 e Nick Kyrgios ha attirato l’attenzione nel 2022 indossando un cappellino rosso e scarpe Jordan rosse e bianche.

Personaggi illustri come Serena e Venus Williams hanno partecipato al dibattito attorno alla severità della regola, soprattutto riguardo all’applicazione delle norme sui pantaloni e i tiranti visibili.

Dettagli del Codice di Abbigliamento Attuale

Il codice di abbigliamento di Wimbledon non è una semplice richiesta di indossare principalmente bianco. Si tratta di un regolamento dettagliato. I giocatori devono indossare indumenti che siano praticamente completamente bianchi, senza accettare toni come il bianco sporco o il crema. È ammessa una semplice rifinitura colorata, ma deve essere di larghezza non superiore a 10 mm.

Questo codice si estende alle scarpe, incluse le suole, così come a cappelli, fasce per la testa, polsini, calze e indumenti intimi visibili. Anche i supporti medici devono essere bianchi, quando possibile, mentre le attrezzature possono presentare colore solo se strettamente necessario.

Un importante aggiornamento moderno riguarda i pantaloni corti delle donne. Oggi, è consentito a quest’ultime di indossare pantaloni di colore solido medio o scuro, a condizione che non superino la lunghezza della gonna o dei pantaloni corti. Questo cambiamento ha affrontato una questione pratica che il vecchio regolamento non considerava. Giocatrici come Coco Gauff hanno accolto con favore questa novità, evidenziando come riduca lo stress, mentre Heather Watson ha parlato dell’ansia derivante dall’indossare indumenti intimi bianchi.

La All England Club sembra cercare un equilibrio tra mantenere l’aspetto tradizionale del torneo e garantire il comfort dei giocatori. Sebbene il codice di abbigliamento possa sembrare rigido e a volte frustrante, la sua ragion d’essere è facilmente comprensibile. Wimbledon utilizza l’abbigliamento bianco per preservare la storia e l’identità del torneo, generando un’immagine visiva unica.

Fonti ufficiali: Wimbledon Official Site, Tennis.com.

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