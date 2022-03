Valdifiori a Kiss Kiss: “Per lo scudetto tifo Napoli. Avete visto cosa ha fatto Mertes? un vero atto di fede”

Mirko Valdifiori ha ricordato i suoi trascorsi a Napoli con l’amico Dries Mertens e ha parlato della lotta scudetto che vede gli azzurri protagonisti.

Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della della trasmissione “Radiogoal” su Kiss Kiss Napoli. Valdifiori si è soffermato sulla prossima sfida degli azzurri con l’Atalanta ed anche su Dries Mertens, incrociato nel suo percorso calcistico nel periodo di Sarri:

“Il Napoli ha grande qualità a centrocampo. Spalletti sicuramente controllerà soprattutto la forma fisica dei giocatori. Le qualità di Zielinski le conosciamo, ma magari in questo momento il centrocampo a 3 dà maggiori garanzie come abbiamo visto dai risultati che sono arrivati. Sicuramente sarà una partita fisica con l’Atalanta, con duelli 1 contro 1 a tutto campo. Non sarà facile, ci vorrà un Napoli al 100% soprattutto sotto il profilo della fisicità”.

Valdifiori ha poi aggiunto: “Mertens da tanti anni dimostra con tanti piccoli gesti il suo amore per Napoli. Chiamare Ciro suo figlio è stato una sorta di atto di fede. Io gli auguro di segnare domenica, di rimanere al Napoli e di rimanere in questa città dove sotto il profilo tecnico e umano ha dimostrato quanto vale. Tiferò Napoli fino alla fine del campionato, perché è una città che mi è rimasta nel cuore”