Supercoppa italiana, slitta al 12 gennaio: Scartata l’ipotesi di rinvio di Juventus-Napoli

Juventus-Napoli non sarà rinviata. Supercoppa italiana, potrebbe slittare al 12 gennaio.

SUPERCOPPA ITALIANA IL 12 GENNAIO

Il possibile rinvio di Juventus-Napoli ha scatenato moltissime polemiche da parte dei tifosi bianconeri. Nonostante che la richiesta è partita dalla FIGC, i tifosi Juventini e alcuni giornalisti hanno puntato il dito contro il Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis.

Per adesso è la “Supercoppa delle ipotesi”: senza una data fissa e da poco con una dimora ben definita. Dopo le ultime voci relative alla data del 5 gennaio e allo stadio di San Siro, nelle ultime ore è stata avanzata l’ipotesi di un nuovo cambio nel calendario.

La partita tra Inter e Juventus, dopo aver scartato il ritorno in Arabia Saudita in favore dell’Italia, e nello specifico di Milano, potrebbe essere disputata una settimana dopo il 5 gennaio, ovvero mercoledì 12.

Una scelta che rappresenterebbe un nuovo cambio di data, visto che inizialmente si pensava al 22 dicembre, a chiusura dell’anno solare 2021.

JUVENTUS NAPOLI SI GIOCA REGOLARMENTE?

Questa ulteriore soluzione, comunque, andrebbe incontro anche alle esigenze della Lega che, in caso contrario, si vedrebbe costretta a rinviare sia Juventus-Napoli che Bologna-Inter, in programma tra il 5 e il 6.

Il 12 gennaio, comunque, è previsto l’ingresso in scena delle Big negli Ottavi di finale di Coppa Italia: tra queste anche Inter e Juventus.

Superato il problema del rinvio di Juve-Napoli, comunque, con la Supercoppa che potrebbe essere fissata per il 12 gennaio per gli azzurri di Luciano Spalletti verrebbe superato anche l’ostacolo Coppa d’Africa che, in caso di rinvio della gara con i bianconeri, avrebbe senz’altro complicato la situazione in formazione.

Queste le ultime, comunque, in attesa di un’ufficialità che, oltre a definire il calendario in maniera chiara, fisserebbe la Supercoppa slegandola, finalmente, dalle ipotesi.