Sfogo Allegri a Sky, De Paola: “Atteggiamento vigliacco e maleducato”

A proposito dello sfogo di Massimiliano Allegri a Sky, De Paola dichiara che è un atteggiamento vigliacco e maleducato

Massimiliano Allegri si è lasciato andare ad uno sfogo a muso duro nei confronti di Stefano De Grandis. L’episodio è avvenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della Juventus contro il Nantes in Europa League. A proposito di ciò, il giornalista Paolo De Paola ha espresso il suo parere a TMW Radio: “Molto spesso l’allenatore non se la prende mai con il talent ma con il giornalista che parla, e mi sembra un atteggiamento vigliacco. A ognuno il suo ruolo. Allegri è stato un po’ maleducato, l’aggressività non va mostrata verso chi non ritieni del tuo rango. Poi ha attaccato De Grandis con dati sbagliati. E’ un allenatore Allegri che ha fatto più 1-0 in carriera tra i top 7 in Italia, quindi la contestazione fatta dal giornalista era giusta”.

Per De Paola Allegri ha sbagliato comportamento con De Grandis

De Paola ha poi proseguito: “E’ una sua caratteristica ma nessuno gli imputa qualcosa. Allegri deve accettare questa contestazione. La reazione della Juventus è stata quella di chiudere la gara, anche in maniera rabbiosa, ma solo dopo il pare. Se non ci fosse stato l’1-1 si sarebbe continuati sul ritmo blando in difesa dell’1-0, per questo la domanda era pertinente”.

“Doveva fare qualcosa di più invece ha pareggiato perché c’è quella mentalità di base. La politica di accontentarsi del corto muso, una filosofia di gioco della Juventus di Allegri, può aprire delle polemiche ma argomentate”. Ha concluso De Paola.