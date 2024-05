Scotto: “Conte Vuole il Napoli, gli è sfuggito un messaggio per tifosi”

Secondo Giovanni Scotto, Antonio Conte ha voluto mandare un segnale ai tifosi del Napoli in relazione alle voci sul suo interesse per la panchina azzurra.

Secondo il giornalita del quotidiano Il Roma, Giovanni Scotto, Antonio Conte avrebbe mandato un chiaro segnale di gradimento verso la panchina del Napoli. Il tecnico salentino, infatti, avrebbe volutamente “lasciato fuggire” notizie sul suo forte interesse per la piazza partenopea, nel tentativo di far arrivare il messaggio ai tifosi azzurri.

Il Retroscena di Scotto su Conte

“Ci tiene a far sapere ai tifosi del Napoli che lui vuole venire, ha lasciato fuggire la notizia” ha rivelato Scotto ai microfoni di Radio Napoli Centrale. Un’indiscrezione che alimenta ulteriormente le voci su un possibile approdo di Conte all’ombra del Vesuvio.

La Mossa per Conquistare i Napoletani

Secondo Scotto, dunque, la “fuga di notizie” sarebbe stata una mossa studiata a tavolino dall’ex ct dell’Italia per mandare un segnale forte al popolo partenopeo. Un modo per ribadire il proprio interesse e cercare di conquistare fin da subito il calore dei tifosi napoletani.

De Laurentiis Tentenna, Conte Si Propone

Un’apertura che assume ancor più valore se si considera l’attuale tentennamento di De Laurentiis. Con il presidente azzurro che sembra frenare sull’ingaggio di Conte, il diretto interessato avrebbe voluto far trasparire la propria voglia di sedersi sulla panchina del Napoli.

La Piazza Come Potenziale Fattore Decisivo

Non è da escludere che Conte punti a sfruttare il calore della piazza partenopea come potenziale fattore decisivo per convincere De Laurentiis. Un presidente che in passato ha sempre mostrato di tenere in grande considerazione l’umore dei tifosi.

Insomma, una manovra che dimostra tutta l’astuzia dell’ex Juve e Inter, pronto a giocarsi la carta del “popolo napoletano” pur di sedersi sulla panchina che più di ogni altra potrebbe rappresentare la sua consacrazione in Italia.