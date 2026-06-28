Scopri il Regno dei Sapori: ingresso gratuito tra le delizie di Napoli, Sicilia e Italia.

Scopri Saporitissimo 2026: il Festival dei Sapori a Minori

Dopo il trionfale evento di Napoli, Saporitissimo sbarca nella splendida Costiera Amalfitana. La prima edizione del festival avrà luogo a Minori dal 3 al 5 luglio 2026. Questa manifestazione, dedicata ai sapori partenopei e delle regioni del Centro e Sud Italia, promette di incantare residenti e turisti con un’esplosione di profumi e prelibatezze tipiche del nostro paese. L’ingresso sarà libero e gratuito per tutti, rendendo l’evento accessibile a chiunque voglia godere di un’esperienza culinaria unica.

Un Viaggio nel Gusto: Eccellenze Italiane in Mostra

Per tre giorni, Minori si trasformerà in un autentico regno del gusto, replicando il format di successo già visto in piazza Dante, a Napoli. Il festival porterà insieme le migliori eccellenze artigianali e agroalimentari provenienti da tutta Italia. Gli stand gastronomici si affiancheranno a performances artistiche dal vivo, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente, adatta anche alle famiglie.

L’iniziativa è fortemente voluta dall’assessora Paola Mansi e gode del patrocinio del Comune di Minori. Durante il festival, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire prodotti unici e autentici, spaziando dall’artigianato di alta qualità all’eccellenza gastronomica. Saranno presenti prodotti provenienti da diverse regioni, tra cui:

Ceramiche di Caltagirone

Cosmetici e saponi naturali

Pelletteria artigianale

Caciocavallo impiccato dall’Avellinese

Prodotti tipici del Cilento

Liquirizia e tè ricercati

Delizie siciliane e molto altro

Assaporare Minori è un viaggio culinario che attraversa l’Italia da Nord a Sud. Un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano scoprire il patrimonio gastronomico italiano e portare a casa pezzi di cultura e tradizione.

Un punto di interesse aggiuntivo sarà l’opera “MINORI VISTA MARE”, un’esclusiva 3D street painting realizzata dalla Scuola Napoletana dei Madonnari e dall’artista Gennaro Troia. Questo lavoro d’arte sarà realizzato in tempo reale davanti agli occhi del pubblico e rappresenta un omaggio alla bellezza scenografica della Costiera Amalfitana. Sarà anche allestita un’area dedicata ai bambini nella piazzetta del lungomare California, curata da “I Gonfiabili di Lulu”, dove i piccoli possono divertirsi in completa sicurezza.

La manifestazione offre quindi molteplici spunti di intrattenimento, tra tradizione e innovazione. “Saporitissimo Minori è l’occasione perfetta per scoprire, assaporare e portare a casa pezzi d’Italia autentica, proprio in uno dei borghi più suggestivi della Costiera Amalfitana”, ha dichiarato Luigi De Simone, organizzatore dell’evento e rappresentante dell’associazione D2.

Questo festival rappresenta quindi non solo un’importante vetrina per l’eccellenza agroalimentare, ma anche un’opportunità per promuovere il turismo locale e valorizzare le tradizioni culinarie. Non mancheranno momenti di sensibilizzazione e educazione per i visitatori, poiché l’evento si propone anche di diffondere la cultura del cibo buono e sano.

Invitiamo tutti a partecipare a questa straordinaria celebrazione della gastronomia! Rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli sull’evento e le attività previste, visitando il sito ufficiale di Saporitissimo e la pagina dedicata nel sito del Comune di Minori.

Fonti ufficiali:

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