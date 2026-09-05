5 Settembre 2026

Sahara, la Danimarca accoglie con favore il piano di autonomia marocchino

Anna Gaia Cavallo 5 Settembre 2026
Sahara-Danimarca-Diplomatie.jpeg

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Danimarca accoglie con favore il piano di autonomia marocchino, considerandolo una buona base per una soluzione concordata dalle parti sulla questione del Sahara marocchino. La posizione – fa sapere il ministero degli Esteri del Marocco in una nota – è stata espressa dal ministro degli Affari Esteri danese, Lars Løkke Rasmussen, durante una conferenza stampa in occasione della visita di lavoro a Copenaghen del ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e dei Marocchini all’Estero, Nasser Bourita.

A tal proposito, Rasmussen ha dichiarato che “la Danimarca accoglie con favore, in linea con la posizione dell’Unione Europea, l’adozione della Risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”. Il ministro degli Esteri danese ha inoltre accolto con favore la proposta di autonomia marocchina, definendola “credibile” e affermando che “apporta un contributo serio ed essenziale al processo in corso delle Nazioni Unite”, ribadendo che il piano di autonomia marocchino rappresenta “un’ottima base per una soluzione concordata dalle parti”.

– foto Diplomatie.ma –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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