Sabatini: “Spalletti sta facendo bene, De Laurentiis ha le sue colpe”

Walter Sabatini ripercorre la sua carriera a parla anche di Luciano Spalletti, attuale tecnico del Napoli che ha avuto anche a Roma. Sabatini, ora alla Salernitana, si sofferma sull’esonero più doloroso della sua carriera e dice: “Sono tutti dolorosi. Quando si esonera un allenatore è sempre una sconfitta personale. In assoluto, dico Rudi Garcia. Ma era un esonero inevitabile e giusto, aveva perso la spinta, l’appeal con la squadra. Ho detto anche che è stato un errore non prendere prima Spalletti“.

Poi sottolinea il buon lavoro di Spalletti: “Mi spiace averlo detto, non si danno bastonate a chi sta fermo, mi ha dato fastidio averlo fatto. Ma era la verità. Se prendo Spalletti un mese prima, forse vinco il campionato con la Roma. Quell’anno aveva fatto 87 punti. Luciano Spalletti sta facendo delle ottime cose a Napoli, è sotto gli occhi di tutti. Nonostante un presidente che non gli concede tutto quello che gli serve. La convivenza con De Laurentiis non deve essere semplicissima”.

Eppure proprio Spalletti è finito sul banco degli imputati dopo la sfida con il Barcellona. Il Napoli è stato surclassato dal Barcellona sotto ogni punto di vista, anche quello tattico, mandando al macero qualsiasi piano gara preparato dalla formazione azzurra.