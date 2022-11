“Cristiano, ho visto un difensore in Cina e lo devi prendere subito”: il retroscena su Kim

Massimiliano Maddaloni rivela un retroscena di cinque anni fa quando ha consigliato a Cristiano Giuntoli di acquistare Kim

Massimiliano Maddaloni, ex collaboratore di Marcello Lippi in Cina, ha svelato un retroscena su Kim Min Jae. In un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, Maddaloni ha raccontato di aver svelato il nome di Kim Min Jae a Cristiano Giuntoli cinque anni fa: “Collaboravo in Cina con Lippi, cinque anni fa ho fatto una telefonata a Cristiano Giuntoli – con cui ho lavorato a Carpi – perché era l’unico che aveva gli attributi per chiudere questa operazione di calciomercato”.

Inoltre ha proseguito: “L’ho fatto per lui e per il Napoli, l’ho fatto con il cuore perché tifo per gli azzurri. Cinque anni fa lo telefonai e gli dissi: “Senti Crì, ho visto un difensore in Cina e lo devi prendere subito, è fortissimo, si chiama Kim“. Sono passati diversi anni, poi l’anno scorso mi ha chiamato Cristiano”.

“Stavolta è stato lui che mi ha detto: “Senti Massimiliano, voglio prendere quel Kim che mi dicesti, vendiamo Koulibaly, vuoi farmi sapere a livello caratteriale com’è questo ragazzo? Fai qualche chiamata?”. Poi mi sono informato ed ho avuto tutte buone recensioni, così l’ho chiamato e gli ho detto: “Prendilo subito”, lui mi ha seguito ed ha messo a segno un grande colpo”. Ha terminato Maddaloni a Kiss Kiss Napoli.