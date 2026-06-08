8 Giugno 2026

Qué es la geosfera y sus partes

Francesco Pollasto 8 Giugno 2026

Table of Contents

  • La Geosfera: La Base Sólida
    • ¿Qué es la geósfera?
    • Puntos clave sobre la geósfera

      • Los seres vivos geoesfera de la Tierra forman la biosfera. La porci&#xF3;n viva de la Tierra interact&#xFA;a con todas las dem&#xE1;s esferas. El peso del aire sobre nosotros se llama presi&#xF3;n de aire.

      Los seres vivos de la Tierra forman la biosfera.

      Luego se ubica la superficie o corteza terrestre que es la m&#xE1;s conocida para el ser humano, aquella (y &#xFA;nica) en la cual puede vivir y desarrollar sus actividades de manera permanente y natural. Se denomina bajo el t&#xE9;rmino de ge&#xF3;sfera a las diferentes capas materiales del planeta Tierra que se ubican entre la atm&#xF3;sfera y el n&#xFA;cleo planetario. A pesar de su temperatura m&#xE1;s elevada, debido a la enorme presi&#xF3;n, el material del n&#xFA;cleo interno es m&#xE1;s resistente que el del n&#xFA;cleo externo y se comporta como un s&#xF3;lido con una alta densidad. El n&#xFA;cleo externo es una capa l&#xED;quida de 2.270 kil&#xF3;metros de grosor, compuesta de hierro, n&#xED;quel y silicio.

      Si uno de los componentes se elimina de la biosfera, la vida no existir&#xE1; en la tierra y los humanos no existir&#xE1;n. Los cient&#xED;ficos ahora saben que la Tierra tiene en realidad 4540 millones de a&#xF1;os, una edad construida sobre muchas l&#xED;neas de evidencia del registro geol&#xF3;gico. La geosfera &#x2013; esta es la parte del planeta compuesta de roca y minerales; incluye la corteza s&#xF3;lida, el manto fundido y las partes l&#xED;quidas y s&#xF3;lidas del n&#xFA;cleo terrestre. Tambi&#xE9;n incluyen las monta&#xF1;as, los minerales, la lava y el magma fundido de debajo de la corteza terrestre.

      Historia

      Por lo tanto, se puede definir a las rocas como una mezcla de minerales y de partes de rocas en una sola masa s&#xF3;lida. Definici&#xF3;n de roca Recordemos que por definici&#xF3;n, una roca es un s&#xF3;lido coherente, de origen natural y que est&#xE1; conformado por varios minerales y menos com&#xFA;nmente de vidrio volc&#xE1;nico. El n&#xFA;cleo est&#xE1; formado principalmente por hierro, que constituye un estimado del 85% de su peso, y n&#xED;quel, que representa aproximadamente el 10%. El manto superior est&#xE1; compuesto principalmente por Olivino y Piroxeno; sin embargo, en el manto inferior predominan el Silicio, Magnesio y Ox&#xED;geno. Otras rocas, como el carb&#xF3;n y el petr&#xF3;leo, est&#xE1;n formadas por restos de seres vivos. Una roca es un material formado por cristales o granos de un solo mineral o de varios minerales diferentes que forma parte de la geosfera o de otros planetas.

      &#xAB; AnteriorLa contaminaci&#xF3;n del agua y sus efectos

      Las rocas sedimentarias se forman a partir de la acumulaci&#xF3;n y compactaci&#xF3;n de sedimentos, y pueden contener f&#xF3;siles y otros restos org&#xE1;nicos. Los minerales son sustancias qu&#xED;micas inorg&#xE1;nicas que se encuentran en la naturaleza y se forman a trav&#xE9;s de procesos geol&#xF3;gicos. Tambi&#xE9;n es esencial para el ciclo de los nutrientes y el mantenimiento de la vida en la Tierra, ya que proporciona los minerales y elementos necesarios para el crecimiento de las plantas y la supervivencia de los animales. Est&#xE1; compuesto principalmente de hierro y n&#xED;quel, y es responsable de generar el campo magn&#xE9;tico de la Tierra. El manto es la capa intermedia de la ge&#xF3;sfera, que se extiende desde la corteza hasta el n&#xFA;cleo.

      La Geosfera: La Base S&#xF3;lida

      • M&#xE1;s bien, es un sistema din&#xE1;mico y complejo compuesto por diferentes capas interconectadas que interact&#xFA;an entre s&#xED; de manera constante.
      • El n&#xFA;cleo est&#xE1; formado principalmente por elementos pesados como el hierro, n&#xED;quel, uranio y oro entre muchos otros materiales.
      • La corteza terrestre es la capa m&#xE1;s superficial de la Tierra, es s&#xF3;lida y es una zona de transici&#xF3;n entre los elementos de la geosfera.
      • Los oc&#xE9;anos&#x201A; que cubren el 70% de la superficie terrestre&#x201A; desempe&#xF1;an un papel crucial en la regulaci&#xF3;n del clima y albergan una inmensa biodiversidad.
      • Para saber qu&#xE9; es la geosfera es importante recordar su origen, ya que hace m&#xE1;s de 4.500 millones de a&#xF1;os se form&#xF3; la tierra, debido a un choque mete&#xF3;rico de escombros que fueron creando lo que hoy conocemos como el sistema solar.
      • Todo lo que est&#xE1; formado por estos elementos es la geosfera.

      Cuando la meteorizaci&#xF3;n rompe la superficie de la Tierra en pedazos peque&#xF1;os, esos pedazos se desplazan mediante la erosi&#xF3;n. Espec&#xED;ficamente, son la "geosfera" (tierra), la "hidrosfera" (agua), la "biosfera" (seres vivos) y la "atm&#xF3;sfera" (aire). Estos cuatro subsistemas se denominan "esferas". Toda la roca, el suelo y los sedimentos que componen la tierra de la Tierra. La erosi&#xF3;n crea rocas en forma de hongo cuando el viento lleva arena cerca del suelo. Cada vez que recicla, est&#xE1; impactando las cuatro esferas.

      &#xBF;Qu&#xE9;&#xA0;es&#xA0;la&#xA0;ge&#xF3;sfera?

      El cambio m&#xE1;s importante es en la cantidad de gases de efecto invernadero en la atm&#xF3;sfera. Por ejemplo, los cambios en la composici&#xF3;n de la atm&#xF3;sfera de la Tierra (especialmente la concentraci&#xF3;n de gases de efecto invernadero) pueden alterar el clima, mientras que el cambio clim&#xE1;tico puede cambiar la composici&#xF3;n de la atm&#xF3;sfera. Aun as&#xED;, los cambios provocados por los gases de efecto invernadero podr&#xED;an superar a la variaci&#xF3;n orbital si se contin&#xFA;an usando combustibles f&#xF3;siles. Acab&#xF3; muy r&#xE1;pidamente a medida que el vapor de agua volv&#xED;a a la atm&#xF3;sfera terrestre y se incrementaba el efecto invernadero provocado por la acumulaci&#xF3;n de di&#xF3;xido de carbono emitido por los volcanes, ya que los mares g&#xE9;lidos no ten&#xED;an capacidad de absorci&#xF3;n del citado gas. Por esto se suelen aceptar los fen&#xF3;menos de la corteza continental como prueba v&#xE1;lida de edades glaciales anteriores cuando se encuentran en capas creadas mucho antes que el abanico de tiempo que permiten estudiar los n&#xFA;cleos de hielo y los sedimentos marinos.

      Puntos clave sobre la ge&#xF3;sfera

      Cuando estas plantas mueren y se descomponen, parte de ese carbono se transfiere al suelo y a la lit&#xF3;sfera, integr&#xE1;ndose en sedimentos o transform&#xE1;ndose a largo plazo en combustibles f&#xF3;siles. Las plantas, mediante la fotos&#xED;ntesis, capturan el di&#xF3;xido de carbono de la atm&#xF3;sfera y lo convierten en materia org&#xE1;nica. Est&#xE1; formada fundamentalmente por minerales, rocas y sedimentos, englobando desde las grandes masas de tierra hasta las monta&#xF1;as, los suelos y los fondos oce&#xE1;nicos. Por otro lado, el estudio de la ge&#xF3;sfera va de la mano de la comprensi&#xF3;n de los materiales que podemos hallar en nuestro planeta, lo cual tiene repercusiones importantes en las diversas industrias, la ingenier&#xED;a y el comercio internacional, entre otras &#xE1;reas vitales.

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