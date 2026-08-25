Parahockey, l’Italia è campione del mondo

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia del Parahockey entra nella storia e lo fa aggiudicandosi la prima edizione della ID World Cup. Gli azzurri sono campioni del mondo. La competizione si è svolta in Belgio, negli impianti da gioco del Louvain-La-Neuve HC, con la finale disputata al Belfius Hockey Arena di Wavre (negli stessi giorni teatro dei Mondiali di Hockey maschile e femminile) nella quale l’Italia ha battuto la Spagna 5-4, aggiudicandosi la prima edizione del torneo iridato. Il torneo di Parahockey su prato si è svolto con la formula mista Uomini e Donne e ha visto la partecipazione di atlete e atleti con disabilità intellettivo-relazionale. Al Mondiale hanno partecipato 16 squadre: Belgio, Germania, Francia, Pakistan, Zambia (poi ritiratasi), Paraguay, Stati Uniti, Olanda, Spagna, Bulgaria, Inghilterra, India, Malesia, Cile, Argentina e Italia. I campioni del mondo, “Invincibili”, rispondono al nome di Endri Buzali, Annamaria Caso, Simone Ciccazzo, Cristian Conti, Flavio Colasanti, Luciano Damiani (il capitano), Marco Lecis, Maria Camilla Niola, Andrea Pasquali e Anja Volpe.

“E’ un risultato storico, che premia il lavoro svolto in questi anni dalla Federazione Italiana Hockey, che è stata la prima, a livello internazionale, a credere nel Parahockey. Siamo stati gli apripista di questa specialità e abbiamo contribuito in maniera importante a promuoverla e a svilupparla sia sul nostro territorio che oltre i confini nazionali”, ha detto il presidente della FIH, Sergio Mignardi.

– foto ufficio stampa FIH –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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