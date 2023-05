Padovan: “Kvaratskhelia resta a Napoli, ho la certezza assoluta. Osimhen…”

Giancarlo Padovan parla del futuro di Khvicha Kvaratkshelia, Victor Osimhen e Kim min-Jae, giocatore del Napoli finiti sul calciomercato.

Il giornalista di Sky dice: “Quando il Napoli ha firmato e accettato la clausola di Kim, nessuno avrebbe mai pensato che poi qualcuno sarebbe davvero arrivato con quei soldi. Pertanto, non si può dare nessuna colpa a De Laurentiis! Chi avrebbe mai immaginato che Kim sarebbe riuscito ad attirare le super offerte della Premier dopo neanche un anno?“.

Poi Padovan ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha aggiunto: “Io no, era difficile prevederlo… Oggi però il calciatore vale molto di più della clausola. Per Spalletti ora sarebbe importante trattenere i suoi pezzi migliori. Kvaratskhelia non si muove e sono pronto a scommetterci sul suo futuro. Osimhen, invece… Se arrivano 150 milioni di euro, deve muoversi: sarebbe impossibile rinunciare, devi venderlo“.