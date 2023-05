Dalla Francia – Kvaratskhelia candidato la prossimo pallone d’oro

Khvicha Kvaratskhelia candidato al prossimo pallone d’oro, ne parla la prestigiosa rivista France Football che ha dato vita al premio.

La prima stagione in Serie A di Khvicha Kvaratskhelia ad appena 21 anni, ha lasciato senza fiato molti addetti ai lavori. Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis hanno portato in azzurro un giocatore dal grandissimo talento, spendendo appena 10 milioni di euro.

Pallone d’oro: Kvaratskhelia tra i candidati

Il talento dell’attaccante è fuori da ogni dubbio, ma a volte certe investiture sono veramente importanti anche perla crescita personale. C’è chi lo ha paragonato a Best, chi ad altri grandi giocatori del passato.

C’è addirittura una nomination possibile per Kvaratskhelia, quella per il Pallone d’Oro. A scriverlo è France Football: “È possibile che Khvicha sia tra i nominati quest’anno, anche se non è in cima al classifica perché è la sua prima stagione in Italia“.

Poi si aggiunge: “Sogna di vincere il Pallone d’oro? Sicuramente pensa di essere un giorno il migliore di tutti“.

Sicuramente una nomination di Kvaratskhelia sarebbe lusinghiera, ed anche il Napoli ne guadagnerebbe in termini di prestigio. Questo, inoltre, potrebbe anche far schizzare in alto il prezzo del cartellino di Kvaratskhelia che viene valutato intorno ai 100 milioni di euro.