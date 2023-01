Orsato per Napoli-Roma, era il fischietto del 2018

Sarà Daniele Orsato ad arbitrare Napoli-Roma al 20simo turno di Serie A, lo stesso arbitro di Inter-Juventus del 2018.

Per arbitrare un big match come Napoli-Roma, in programma domenica 29 dicembre alle 20.45 allo stadio Maradona, è stato scelto Orsato. Il direttore di gara della sezione di Schio viene considerato uno dei migliori arbitri del panorama italiano, se non il migliore.

Napoli e Roma domenica sera si giocano moltissimo, ecco perché l’arbitraggio dovrà essere altamente efficiente. Gli azzurri vogliono allungare ancora di più in classifica, o puntano a mantenere inalterata la distanza dalle inseguitrici Milan e Inter. Mentre la Roma si gioca un posto in Champions League.

Napoli-Roma: la designazione arbitrale

La designazione completa per la sfida tra Napoli e Roma è la seguente:

Arbitro: Orsato;

Assistenti: Tegoni-Baccini;

IV uomo: Rapuano;

Var: Di Paolo;

Avar: Maggioni.

Orsato lo stesso di Inter-Juventus

Repubblica ricorda come Orsato sia lo stesso arbitro di Inter-Juventus del 2018. Una partita nefasta per quella mancata espulsione di Pjanic che ancora grida vendetta. Proprio Orsato dopo anni ammise l’errore su quel fallo di Pjanic, dicendo di essere troppo vicino all’azione.

Ora i tifosi del Napoli sperano che possa andare meglio durante la gara con la Roma. Anche perché il club azzurro domina la Serie A e non vorrebbe perdere punti per qualche altro malaugurato errore.