Napoli, Zielinski negativo al COVID. Osimhen torna ad allenarsi. Terapie per Insigne

Piotr Zielinski è negativo al Covid-1 9. Victor Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo. Terapie per il capitano Lorenzo Insigne.

“Zielinski negativo al Covid-19 Il calciatore ha effettuato un secondo tampone di controllo, dopo quello di ieri, entrambi hanno dato esito negativo!” Così il Calcio Napoli ha annunciato la guarigione del centrocampista.

Zielinski ha effettuato un secondo tampone di controllo, dopo quello di ieri, entrambi hanno dato esito negativo. Una buona notizia per Luciano Spalletti che ritrova uno dei perni principali della squadra in vista della trasferta di Bologna di lunedì sera.

Il Napoli dopo la sconfitta in coppa Italia contro la Fiorentina è tornato a lavorare al Konami center di Castel Volturno. La squadra di Luciano Spalletti ha ripreso questa mattina gli allenamenti. Sotto lo sguardo vigile del mister e dello staff tecnico ed atletico, gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma lunedì 17 gennaio alle ore 18.30 per la 22esima giornata di Serie A.

Lavoro in palestra, oggi, per chi è andato i campo ieri mentre il resto del gruppo, dopo una prima fase di attivazione e circuito di forza, ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione di tiri in porta.

Victor Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo. Mario Rui, in seguito alle visite post Covid-19, ha svolto l’allenamento in gruppo. Il capitano Lorenzo Insigne, invece, ha svolto terapie.

David Ospina, reduce dall’infortunio rimediato contro i viola, nella giornata di domani si sottoporrà ad accertamenti che potranno chiarirne i reali tempi di recupero