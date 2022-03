Napoli-Udinese, Di Natale: “Tiferò Napoli. Ecco perchè dissi di no a De Laurentiis”

Napoli-Udinese è la partita di Antonio Di Natale, il giocatore ha passato dodici stagioni in bianconero ed è stato vicino al trasferimento in maglia azzurra.

Nessuno più di Antonio Di Natale incarna lo spirito di Napoli-Udinese, Di Natale, napoletano doc ha passato ben dodici stagioni in bianconero, rifiutando in più occasioni il passaggio in maglia azzurra, facendo infuriare i tifosi del Napoli.

In occasione della sfida del Maradona , Di Natale ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, rivelando anche un retroscena sul mancato trasferimento al Napoli:

Di Natale su Napoli-Udinese

“Per chi tiferò tra Napoli e Udinese? Per il Napoli naturalmente. Anche quando giocavo con l’Udinese i miei compagni mi prendevano in giro nello spogliatoio perché a fine gara la prima cosa che chiedevo era il risultato degli azzurri. Ho vissuto con apprensione la caduta in C e poi la risalita fino ai vertici della Serie A”.

Il retroscena sul mancato arrivo a Napoli

“Dissi di no al Napoli di De Laurentiis, è vero. Ma i soldi non c’entrano niente. Sento troppo maglia e ambiente, non avrei reso come volevo. E non avrei mai potuto perdonarmelo. Amo la mia gente ma a Napoli per un napoletano è sempre più complicato“.

Lotta scudetto

“Spero sia l’anno giusto. Il campionato è equilibratissimo e possono succedere ancora tante cose. Ma Spalletti sta facendo cose eccezionali. Quando mancavano diversi giocatori si è inventato soluzioni vincenti. Del resto io lo conosco molto bene e so che è fra i migliori tecnici che ci sono in giro”.