Napoli, è davvero tutto finito? Così si rischia

Il Napoli pareggia con l’Inter, il Milan vince con la Sampdoria e sembra che gli azzurri siano fuori dalla corsa scudetto. Eppure mancano 13 giornate al termine del campionato di Serie A. Attualmente ci sono due punti di distacco dal Milan capolista, uno dall’Inter, seconda in classifica. I nerazzurri, però, devono recuperare la sfida con il Bologna e quindi possono andare ad un vantaggio di quattro punti, se vincono con gli uomini di Mihajlovic. Il pareggio con l’Inter ha lasciato l’amaro in bocca, ma non tanto per il punto, quanto perché è sembrato che al Napoli sia mancato il coraggio di osare. Anche alcune scelte di Spalletti sono criticabili e sono sembrate troppo conservative.

Napoli e la corsa scudetto

Eppure non tutto è perduto. Perché questo campionato di Serie A ci ha insegnato che le cose si possono ribaltare da un momento all’altro. Questa settimana cominciano le coppe, con l’Inter che gioca col Liverpool ed il Napoli con Barcellona. Il Milan non ha impegni europei. Nonostante tutto non bisogna scoraggiarsi, perché la corsa scudetto del Napoli non è del tutto compromessa. Come si è visto i momenti bui possono capitare da un momento all’altro, ma il Napoli deve farsi trovare pronto. Ma ora bisogna restare compatti, senza smettere di sperare e incitare gli uomini di Spalletti, altrimenti si rischia di entrare in vortice negativo pericoloso. Perché c’è una stagione in ballo, c’è un obiettivo minimo da raggiungere, quello della qualificazione alla Champions League. Qualificazione che vale anche per il futuro, perché con gli introiti della massima competizione europea può cambiare il mercato del Napoli. Poi un pensiero allo scudetto e all’Europa League si può sempre fare, perché al momento è ancora tutto aperto.