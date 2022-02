Dalla Spagna: “Napoli come un pollo senza testa. Ter Stegen andava espulso”

Il quotidiano spagnolo ABC esalta la vittoria del Barcellona di Xavi e punzecchia il Napoli di Spalletti.

Troppo Barcellona per il Napoli che, allo stadio “Diego Armando Maradona”, perde 2-4 e dice addio a quest’edizione dell’Europa League. La squdra di Xavi ha dimostrato di essere superiore agli azzurri nell’arco di tutti i 180 minuti giocati. A difesa degli azzurri ci sono stati alcuni episodi non ravvisati dai direttori di gara, come sottolinea il quotidiano spagnolo Abc :

“Perché Ter Stegen non è stato espulso?. La tranquillità, e la piacevole sensazione di ampiezza del Barcellona sono svanite al 20esimo minuto per un evidente fallo di Ter Stegen, fallo per cui incomprensibilmente non è stato espulso”.

Il quotidiano Spagnolo fa poi una riflessione sul valore della compagine allenata da Luciano Spalletti: “Il Napoli è tornato con entusiasmo dall’intervallo, correndo un po’ come un pollo senza testa, e il Barça ha continuato a fare il suo gioco, creando in attacco ma senza ansia”.