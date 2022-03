Napoli-Milan 0-1: Il commento di Carlo Alvino

Carlo Alvino ha commentato la sconfitta per 1-0 del Napoli contro il Milan grazie ad un gol di Giroud.

Il Milan sbanca il Maradona e piazza un colpo pesante nella lotta scudetto: 1-0 a Napoli, la prima rete di Olivier Giroud permette ai rossoneri di ritrovare il successo dopo i due pareggi con Salernitana e Udinese e riporta la squadra di Pioli in vetta alla classifica con 60 punti, +2 sull’Inter (che ha una partita in meno) e +3 sul Napoli. Si interrompe la striscia positiva degli azzurri di Spalletti, che arrivava da otto risultati utili consecutivi.

Carlo Alvino ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha così commentato: “Prova non all’altezza di quello che si aspettava dal Napoli, delusione sul volto di Spalletti e dei tifosi. Il Milan è stato più accorto tatticamente. Il Napoli ora sul serio deve iniziare a vedere la classifica per quanto riguarda la Champions. La partita era da pareggio, ma in queste grandi partite un episodio ti cambia il match, vittoria legittima del Milan. Il Napoli esce ridimensionato per non aver avuto il coraggio di vincere”.