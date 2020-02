Napoli, Maksimovic rinnova. Le ultime su Koulibaly

Makismovic rinnoverà con il Napoli. Ingaggio raddoppiato per il difensore. Vivo l’interesse del PSG per koulibaly. Ecco quanto chiede De Laurentiis.

Gattuso prepara la sfida contro il Torino, il tecnico calabrese non potrà contare su Kalidou koulibaly. La coppia difensiva sarà ancora una volta formata da Manolas e Maksimovic. Proprio Nikola Maksimovic sembra il giocare che maggiormente ha beneficiato dell’arrivo di Ringhio sulla panchina azzurra. Il tecnico calabrese è riuscito a recuperare il difensore che era finito ai margini della rosa, come Hysaj, con la gestione Ancelotti.

Secondo quanto riporta Sky sport: “Il rinnovo del difensore ex Torino, Nikola Maksimovic, con il Napoli è sempre più vicino. Discorso avviatissimo da tempo dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli con il suo entourage.

Il contratto di Maksimovic con il Calcio Napoli è in scadenza nel 2021 e si sta lavorando per prolungare l’intesa di altri tre anni (fino al 2024) con aumento dell’ingaggio che verrebbe più o meno raddoppiato (prenderà circa 2.5 milioni a stagione).

Un bel riconoscimento per il difensore, autore di prestazioni molto importanti“.

La redazione di Sky sport si è soffermata anche sul futuro di Kalidou koulibaly:

“Kalidou Koulibaly ha ancora un contratto fino al 2023 con il Napoli e una clausola rescissoria da 150 milioni, per meno di 100 milioni non risponderà neanche al telefono. Una estate fa rispose al Real, al Psg e allo United che per portarlo via sarebbero serviti 130 milioni di euro, non prenderà in considerazione alcuna trattativa impostata su una base inferiore ai 100 milioni. Non è escluso che, in mancanza di offerte adeguate, il giocatore resti in azzurro“.