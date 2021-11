Napoli: con la Lazio infermeria piena, rischiano pure Fabian Ruiz ed Insigne

Il Napoli di Spalletti con la Lazio ha tanti dubbi di formazione a causa degli infortunati, preoccupano pure Fabian Ruiz ed Insigne. Il centrocampista spagnolo e l’attaccante italiano non hanno giocato nella trasferta di Europa League contro lo Spartak Mosca. Gara in cui erano assenti pure Politano, Anguissa, Ounas, Zanoli, Demme e Osimhen. Ora Demme è recuperato perché guarito dal Covid, ma sul suo impiego dal primo minuto c’è ancora qualche dubbio. Corriere dello Sport scrive che Spalletti farà le sue valutazioni, decidendo se schierare Demme dal primo minuto. L’emergenza per il Napoli è totale sia in attacco che in mediana gli uomini sono contanti. Per Napoli-Lazio Spalletti non avrà sicuramente a disposizioni giocatori importanti come Politano, Ounas, Zanoli, Anguissa e Osimhen, mentre per Fabian e Insigne bisogna sperare.

Napoli: come stanno Insigne e Fabian Ruiz

“Fabian Ruiz e Insigne sono stati costretti, ancora, a lavorare a parte e se mancano tre giorni alla partita non è mai una buonissima notizia. Però restano un po’ di ore, un ottimismo assai cauto e la speranza che qualcosa accada. Altrimenti, sarà emergenza serissima da combattere con qualche soluzione ‘diversa’, andando a rovistare in un organico sempre abbondante (c’è anche Manolas, adesso) ma sensibilmente ridotto“, scrive Corriere dello Sport.

Dunque la formazione di Napoli-Lazio si farà alla vigilia, a causa dei tanti infortunati. Il match valido per la quattordicesima giornata di Serie A si giocherà domenica e fino ad allora ci saranno molto dubbi. Lo staff medico del Napoli farà di tutto per recuperare Fabian Ruiz ed Insigne nei prossimi giorni. Per ora restano le sensazioni positive. Quella di domenica, però, per il Napoli sarà una gara speciale, perché ci sarà un ulteriore omaggio a Maradona. Il capitano Lorenzo Insigne ha richiamato tutti allo stadio per Napoli-Lazio, così che l’omaggio al mito sia eccezionale.