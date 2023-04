Balice: “Napoli-Juve, il 5-1 dell’andata la fotografia del dominio azzurro”

Per Nicola Balice Napoli-Juve dell’andata, finita 5-1, è la fotografia del dominio azzurro in campionato

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nicola Balice, giornalista ‘Corriere dello Sport’: “Credo che la partita dell’andata tra Napoli e Juventus sia stata la fotografia del dominio del Napoli in questo campionato. Fino al gol del 3-1 i gol del Napoli erano stati regalati dalla Juventus, i bianconeri erano in partita. Sul 3-1 non c’è stata partita col Napoli che ha dilagato. Il Napoli in quel momento era la squadra più forte d’Europa e lo è stata per tutto marzo. Ieri è stata una partita diversa e se avesse messo dentro tutti i titolari avrebbe rischiato un’altra partita come quella”.

Per Balice Allegri si è fatto ingolosire negli ultimi minuti

“Riproporre tutti i titolari sarebbe stato forse un autogol. Ieri è stata una partita non spettacolare, ma intensa. Forse l’errore di Allegri è stato quello di farsi ingolosire negli ultimi minuti mentre il copione giusto era forse quello dei primi 70 minuti di gioco”.

“Da osservatore esterno penso che il Napoli in questa stagione abbia scoperto che arrivi a gennaio/febbraio che hai già vinto lo scudetto, per mille motivi non arrivi in fondo nelle coppe e tutto questo crea delle emozioni. Poi vinci lo scudetto e ti sembra poco perché sei riuscito a vincerlo con sei mesi d’anticipo”.