A Firenze sognano il bis: “Battiamoli di nuovo, decisivi nella lotta scudetto”

Napoli-Fiorentina è la partita valida per la 32sima giornata di Serie A. Si gioca allo stadio Diego Armando Maradona ed entrambe le squadre hanno motivazioni importanti: la squadra di Spalletti ha bisogno di punti per lo scudetto, mentre quella di Italiano lotta per un posto in Europa League.

Ma da Firenze ci hanno preso gusto e sognano una nuova impresa contro il Napoli, come avvenuto nel match di Coppa Italia del 13 gennaio 2022. In quel caso Napoli-Fiorentina terminò 2-5, partita dai mille errori con espulsione di Dragowski e il crollo della squadra di Spalletti.

Serie A: Napoli-Fiorentina

Ma quella era un’altra partita, con uno stadio Maradona vuoto e con un Napoli in netta difficoltà con tante assenze. Questa volta per il Napoli ci sarà Osimhen, mentre nella Fiorentina mancheranno due pilastri del centrocampo come Torreira e Bonaventura. Ma mancherà anche Vlahovic, bomber passato alla Juventus proprio durante il mercato invernale.

Nonostante tutto da Firenze ci credono e vogliono prendere i tre punti ad ogni costo. Il sogno, descritto da più di un utente sui social, è quello di poter essere di nuovo decisivi nella corsa scudetto, come fu nel 2018 quando il Napoli perse una partita decisiva con la Fiorentina. Quello era il Napoli di Sarri che perse lo scudetto nel finale.

Adesso alla guida del Napoli c’è Spalletti che sembra aver inciso sulla mentalità del gruppo. Inoltre si giocherà in uno stadio Maradona con 52mila spettatori. Tutto esaurito per dare il massimo sostegno ai calciatori partenopei.