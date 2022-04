Napoli: due diffidati, Koulibaly rischia la sfida con la Roma

Il Napoli deve fare attenzione ai diffidati durante la sfida con la Fiorentina, Koulibaly e Demme possono saltare la gara con la Roma in caso di ammonizione. Fare calcoli in questo momento è davvero impossibile, così come tirare indietro la gamba. Il Napoli si deve giocare il tutto per tutto in questo finale di campionato, in cui è ancora in piena lotta scudetto. Nonostante tutto nella sfida con la Fiorentina ci sarà da fare attenzione ai diffidati.

Demme e Koulibaly sono in diffida, quindi se prenderanno un altro cartellino giallo non potranno giocare Napoli-Roma in programma a Pasquetta. Il centrocampista tedesco è uscito dalle rotazione di Spalletti, ma resta un elemento valido, soprattutto in caso di qualche infortunio. Mentre Koulibaly è il perno della difesa azzurra. Perderlo per la gara con la Roma non sarebbe un dettaglio da sottovalutare. Quindi Koulibaly dovrà fare attenzione a non farsi ammonire, sperando che l’arbitro non applichi male il regolamento come accaduto nei confronti di Osimhen, ammonito ingiustamente e costretto a saltare la sfida con l’Atalanta. Chi giocherà sicuramente Napoli-Roma è Pellegrini dopo la furbata dell’ammonizione voluta, cosa che oramai non si vede più nemmeno sui campi di periferia.