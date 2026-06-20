Naomi Osaka: la pressione cresce sul prato, un anno cruciale per la sua carriera.

Naomi Osaka inizia la sua avventura al Bad Homburg Open 2026

Naomi Osaka è pronta per dare il via alla sua campagna sul campo erboso al Bad Homburg Open nel 2026. La quattro volte vincitrice di Slam non ha ancora trovato il suo miglior gioco su erba, e quest’anno questo deve cambiare. Un avvio deludente potrebbe metterla sotto pressione in vista della stagione sui campi duri nordamericani.

Questo periodo è particolarmente cruciale per Osaka in preparazione a Wimbledon. L’ultima volta che ha ottenuto un risultato significativo a SW19 è stata nel 2027, quando raggiunse i quarti di finale. Negli ultimi tre anni, non è andata oltre il quarto turno. Un’altra partenza lenta su erba potrebbe incrementare ulteriormente la pressione durante la stagione sui campi duri.

Il campo di quest’anno a Bad Homburg è affollato di talenti di alto livello. Maria Sakkari, attuale numero uno al mondo, e la campionessa in carica Aryna Sabalenka, seconda testa di serie, sono tra le favorite. Anche Elena Rybakina, finalista nell’anno precedente, sarà presente.

Perché Osaka ha bisogno di una stagione forte su erba

L’anno scorso, Osaka ha vissuto un ritorno in grande stile nei tornei sui campi duri nordamericani, raggiungendo la finale del Canadian Open e le semifinali dello US Open. Questi risultati le hanno permesso di guadagnare punti preziosi in classifica, avvicinandola alla top 10.

Nonostante non sia ancora riuscita a riottenere quella posizione, Osaka si trova attualmente al 15° posto nelle WTA Live Rankings. Ma se non affronta con successo i prossimi tornei, potrebbe trovarsi in una situazione difficile mentre la stagione volge al termine.

Fino ad ora, ha accumulato solo 773 punti in classifica, meno di 39 altre giocatrici nei tornei finora disputati. Questo rende essenziale migliorare o ripetere le prestazioni dell’anno scorso nei tornei per evitare di scivolare ulteriormente in classifica.

Il percorso di Osaka al Bad Homburg Open

Osaka farà il suo debutto stagionale su erba in Germania, prima di dirigersi a Londra per Wimbledon. Una vittoria a Bad Homburg le garantirebbe 500 punti, una cifra equivalente a circa il 75% di quanto guadagnato nel raggiungere la finale a Montreal l’anno precedente.

Non sarà semplice. Diversi top player parteciperanno all’evento WTA 500 in Germania. Il suo primo avversario sarà Magdalena Frech, giocatrice polacca che, sebbene non sia particolarmente conosciuta per il suo gioco su erba, non deve essere sottovalutata. Attualmente 45ª nel ranking mondiale, Frech è capace di esprimere un buon livello di gioco su qualsiasi superficie.

Se Osaka dovesse superare il primo turno, affronterà successivamente Alex Eala o Elise Mertens. Eala, in particolare, ha dimostrato di avere una buona forma su erba e potrebbe rappresentare una vera sfida se le due si incontrassero.

Inoltre, Osaka potrebbe incontrare avversarie temibili come Mirra Andreeva, Elina Svitolina e Iga Swiatek nelle fasi successive del torneo. È un percorso difficile verso il titolo, ma la quattro volte campionessa di Slam ha dimostrato di poter dare il massimo anche in condizioni sfavorevoli.

Naomi Osaka, ora 28enne, ha accumulato una significativa esperienza che potrebbe tornare utile nelle prossime partite. Si prepara ad affrontare sia il Bad Homburg Open che Wimbledon con la determinazione di non lasciare nulla di intentato. Questo periodo rappresenta un’importante opportunità per plasmare il resto della sua stagione.

Fonti: WTA, Tennis.com, ESPN

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