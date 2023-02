Moggi: “Il Napoli merita lo Scudetto dall’inizio: nessun errore commesso”

Luciano Moggi ritiene che il Napoli merita lo Scudetto dall’inizio poiché non ha commesso alcun errore quest’anno

Luciano Moggi, ex direttore di Napoli e Juventus, ha risposto alle domande di Radio CRC, durante la trasmissione Si gonfia la rete, per un’intervista: “Con il Napoli di quest’anno non si può discutere niente, ha meritato lo scudetto dall’inizio. Hanno sbagliato in tanti tra cui il Milan. Il Napoli non ha fatto nessun errore e ha i giocatori migliori che possono dare qualcosa in più. I tredici punti non si guadagnano per caso, è bello vedere Osimhen segnare o Kvaratskhelia fare assist e gol. La Juventus? Non credo che la Juventus retrocederà, ma non posso dirlo con certezza perché non ho le carte. La Juventus è colpevole di non avere seguito le linee della quotazione in corsa, per il resto le cose come le plusvalenze o sono ammesse o no. Io credo che questa cosa delle plusvalenze debba rientrare”.

Moggi esprime la sua opinione sulla polemica che lo riguarda in Napoli-Juventus Primavera

Moggi ha poi proseguito: “La polemica che è scoppiata perché ero presente a Napoli-Juventus Primavera? Io i regolamenti li conosco bene, dopo il 5-1 c’era questa partita ed io ero a Napoli, per questo sono andato. Agli inservienti di questo campo chiesi di accompagnarmi alla tribuna. Dalla pista d’atletica mi feci accompagnare alla Tribuna. Conosco il regolamento e so che uno che non è tesserato non può stare a bordo campo in una partita della FIGC. Salutai Pessotto che era stato anche mio amico”.

“Chinè piuttosto che andare ad interrogare gli inservienti del campo di Cercola che mi avevano accompagnato in Tribuna, sono andati a cercare Pessotto. Se avessero parlato con gli inservienti non sarebbe successo niente perché avrebbero spiegato la cosa”.