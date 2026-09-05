Meloni a Policoro per un sopralluogo nelle aree colpite dal maltempo
POLICORO (MATERA) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta a Policoro, in provincia di Matera, per un sopralluogo nelle aree maggiormente colpite dalla violenta tromba d’aria che nei giorni scorsi ha interessato il territorio.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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