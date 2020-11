Maradona, lo psicologo: “Ha bisogno di aiuto dalla famiglia”

Ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Diego Armando Maradona, l’ex numero 10è stato di recente operato.

L’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto è andato per il meglio ma l’ex fuoriclasse del Napoli ha bisogno ancora di sostegno, lo dice lo psicologo Diego Diaz che sta seguendo Maradona ricoverato presso la clinica Olivos a Buenos Aires. L’ex Pibe de Oro ha ancora bisogno di medici e di cure, ma Diaz sottolinea che in questo momento è “fondamentale il supporto familiare”. Lo psicologo parlando all’Associated Press delle condizioni di salute dell’allenatore del Gimnasia ha aggiunto: “Diego Maradona, in certe questioni, è proprio come tutti gli altri, con gli stessi limiti, difficoltà e vantaggi che ha ogni essere umano“.