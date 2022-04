Mancherà di più Osimhen o Di Lorenzo? La domanda che si pongono tutti

Il Napoli sfida l’Atalanta senza due giocatori fondamentali: Osimhen è squalificato, Di Lorenzo è infortunato, fuori anche Rrahamani. Sono questi i tre titolari della squadra di Spalletti che sicuramente non giocheranno con l’Atalanta, in una trasferta delicatissima per la sfida scudetto del Napoli.

L’ingiusta ammonizione ad Osimhen ha privato Spalletti del suo bomber più in forma, Victor ha segnato sei degli ultimi dieci gol del Napoli in campionato e la media punti con lui cambia in maniera drastica. Senza Osimhen, il Napoli porta a casa in media 1.7 punti a partita, con Victor, invece, si passa a 2,26 punti a gara.

Ma forse l’assenza più pesante è quella di Di Lorenzo. L’esterno destro di difesa ha un ruolo determinante nel gioco azzurro, inoltre non ha un sostituto ‘collaudato’. Spalletti può dare fiducia a Zanoli, ma ovviamente l’esperienza gioca un fattore importante in partite delicate come quella con l’Atalanta. L’altro possibile sostituto è Malcuit che non sempre è una garanzia di rendimento, anche se all’andata fece un’ottima partita. Però il francese non è al meglio fisicamente. Quindi se per Osimhen il sostituto è Mertens, una garanzia con i 144 gol segnati, non si può dire la stessa cosa del sostituto di Di Lorenzo. ovviamente questo sulla carta, perché poi Zanoli ha sempre dato delle ottime impressioni quando è sceso in campo.

Poi c’è un altro pilastro da sostituire ed è Rrahmani. Il kosovaro si è trasformato da oggetto del mistero con Gattuso e uomo fondamentali con Spalletti al fianco di Koulibaly. Al posto di Rrahmani gioca Juan Jesus, un altro giocatore che però ha dato ampie garanzie.