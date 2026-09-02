Malta, Yorgen Fenech assolto dalle accuse per l’omicidio di Caruana Galizia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’imprenditore maltese Yorgen Fenech è stato assolto da tutte le accuse relative all’assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia. La giuria lo ha dichiarato non colpevole, con una maggioranza di 8 voti contro 1, per entrambi i capi d’accusa.

Il verdetto è stato pronunciato al termine di circa otto ore di camera di consiglio da parte dei nove giurati. Fenech era accusato di concorso nell’omicidio volontario di Caruana Galizia e di associazione con una o più persone finalizzata alla commissione di un reato a Malta.

La giuria si era ritirata poco dopo le 11, al termine della requisitoria e delle indicazioni alla giuria durate tre giorni da parte della giudice Edwina Grima.

Caruana Galizia fu uccisa il 16 ottobre 2017, quando una bomba collocata nella sua auto esplose a Bidnija. Secondo l’accusa, Fenech sarebbe stato la mente dell’assassinio e avrebbe ordinato l’uccisione.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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