La Salernitana batte la Fiorentina e spera nella salvezza

La Salernitana batte la Fiorentina e piazza la terza vittoria consecutiva in dieci giorni: ora spera nella salvezza. Con i tre punti conquistati contro la Fiorentina, la squadra di mister Nicola si porta a 25 punti a tre punti dal Cagliari, che gioca oggi con il Genoa fuori casa, in uno scontro diretto per restare in Serie A. Ma la Salernitana ha una partita in meno, con un match ancora da recuperare.

Importante la vittoria della Salernitana che batte la Fiorentina con gol di Djuric e Bonazzoli, intervallati dal pareggio di Saponara. La Fiorentina che si era imposta a Napoli e poi in casa con il Venezia, non ha continuato la sua marcia verso l’Europa ed ora deve sperare in un passo falso della Lazio che gioca con il Milan.