La Roma scarta Mertens: ‘vecchio’ e costa troppo

Il futuro di Dries Mertens comincia ad essere sempre più nebuloso, ad oggi una soluzione sul contratto non è stata trovata né con il Napoli né con altri club. Negli ultimi giorni si è parlato intensamente di un interessamento della Roma di Mourinho per Mertens. Il club giallorosso sta cercando un giocatore che possa dare sostanza all’attacco, uno di esperienza che possa supportare adeguatamente Abraham. Mertens in scadenza di contratto fa gola a tanti, per questo motivo pure la Lazio ci ha fatto più di un pensiero, ma Lotito è alle prese con l’indice di liquidità e non si può muovere molto sul mercato.

Mertens: niente Roma, dove giocherà?

Il giocatore belga è impegnato con la Nazionale, ma la Nations League sta per terminare ed una decisione deve essere presa. L’attaccante ha offerte dall’esterno: Brasile e Messico soprattutto, mentre il Valencia si è defilato. Secondo Corriere dello Sport, anche la Roma abbandonato la pista Mertens perché “chiede cifre molto alte tra stipendio, bonus d’ingresso e commissioni. E poi ha 35 anni, elemento che scoraggia i Friedkin e l’allenatore“. Insomma Mertens vive la stessa situazione che è stata già registrata col Napoli. Il club azzurro ha rifiutato l’offerta dei legali di Mertens, che chiede 2,4 milioni di euro a stagione e 1,4 milioni di euro di bonus alla firma, oltre dei bonus per gol e vittoria, a cui aggiungere 800 mila euro di commissioni per gli avvocati. Il Napoli ha ritenuto troppo alta questa richiesta ed ha rispedito al mittente l’offerta. Ora però Mertens deve guardarsi intorno e capire cosa vuole fare negli ultimi anni di carriera. Napoli resta una priorità, ma per continuare a giocare in azzurro dovrà fare un sacrificio economico importante. La situazione si può sbloccare in questa settimana, anche perché oramai il tempo diventa sempre più tiranno sia per Mertens che per il Napoli.