28 Settembre 2026

La polizia di Malta sequestra droga per oltre 3,5 milioni di euro

Anna Gaia Cavallo 28 Settembre 2026
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LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La polizia maltese ha sequestrato oltre 28 chili di eroina e cocaina sospette nel corso di due operazioni condotte a Malta e Gozo. Il valore della droga sul mercato è stimato in circa 3,5 milioni di euro, secondo quanto riferito dalla polizia. Otto persone sono state arrestate nel corso delle due operazioni. Il sequestro comprende circa 20,7 chili di una sostanza sospettata essere eroina e oltre otto chili di una sostanza sospettata essere cocaina.

Una delle operazioni ha interessato un garage a Zurrieq, dove gli investigatori hanno scoperto la droga nascosta all’interno di compartimenti ricavati ad hoc. I nascondigli erano stati realizzati all’interno di pannelli di legno e di un furgone.

L’indagine era partita dall’arresto di un uomo di 49 anni, trovato in precedenza in possesso di una sostanza sospettata essere eroina.

Gli investigatori hanno successivamente individuato un garage da lui preso in affitto a Zurrieq. All’interno del garage, gli agenti hanno trovato pannelli di legno assemblati tra loro e dotati di un compartimento occulto.

Nel garage era parcheggiato anche un furgone con pannelli simili, ha riferito la polizia. All’interno del veicolo sono stati trovati circa 7,7 chili di sostanza sospettata essere cocaina e 20,7 chili di sostanza sospettata essere eroina. Sul posto è stato inoltre trovato materiale per il confezionamento, bilance elettroniche e altri oggetti ritenuti riconducibili al traffico di droga. La seconda operazione è stata condotta in due siti a Qala e Victoria, a Gozo.

Secondo gli investigatori, i luoghi sarebbero stati utilizzati per lo stoccaggio e il traffico di sostanze stupefacenti. Cinque persone sono state arrestate domenica sera nel sito di Qala. Una delle persone fermate avrebbe tentato di fuggire durante l’operazione.

Secondo la polizia, durante la fuga avrebbe abbandonato una borsa contenente otto involucri di una sostanza sospettata essere cocaina.

Altre due persone sono state arrestate in un’abitazione a Victoria. Ulteriori perquisizioni a Qala hanno portato al ritrovamento di circa mezzo chilo di sostanza sospettata essere cocaina. A Victoria sono state inoltre trovate piccole quantità di altre sostanze sospettate essere stupefacenti. Delle persone arrestate a Gozo, sei sono uomini e una è una donna.

-Foto Polizia di Malta-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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