Gazzetta dello Sport: “Napoli, due colpi dalla sosta: Allegri rilancia Neres e Lucca per uscire dalla crisi”

Due possibili rinforzi senza passare dal mercato. Il Napoli può sfruttare la lunga sosta per ritrovare David Neres e Lorenzo Lucca e presentarsi con nuove soluzioni offensive al tour de force che attende la squadra di Massimiliano Allegri. Dal Frosinone alla Lazio saranno nove partite in appena 29 giorni e, dopo un avvio complicato, gli azzurri sanno di avere pochissimo margine d’errore.

Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Allegri ha davanti una delle missioni più delicate della sua gestione: recuperare pienamente Neres e rilanciare Lucca. Due giocatori completamente differenti, capaci però di offrire ciò che finora è mancato all’attacco: qualità e potenza, dribbling e sponde, assist e gol.

Hojlund è infatti l’unica punta del Napoli ad aver trovato la rete e non potrà essere utilizzato senza sosta durante il prossimo ciclo di partite. Servono alternative e soprattutto servono gol.

Neres sta tornando: Allegri aspetta il brasiliano della Supercoppa

Neres ha ormai superato i problemi fisici. Adesso deve recuperare brillantezza, ritmo partita e quella capacità di creare superiorità nello stretto che lo aveva reso uno dei giocatori più imprevedibili del Napoli.

A Firenze sono arrivati segnali incoraggianti. Il brasiliano ha sfiorato il gol ed è riuscito a mettere in difficoltà la difesa viola pur non avendo ancora raggiunto la migliore condizione.

Ma Allegri vuole di più.

Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport ricorda la versione devastante di Neres ammirata nell’ultima Supercoppa italiana. Proprio contro il Milan di Allegri, il brasiliano era stato protagonista di giorni straordinari, trascinando il Napoli verso il trofeo con tre gol in due partite: decisivo in semifinale e dominante nella finale.

È quel Neres che il Napoli vuole ritrovare: aggressivo nell’uno contro uno, capace di accelerare e letale negli ultimi metri.

Anche per questo Allegri sta valutando un possibile cambio di sistema, con l’obiettivo di avvicinare il brasiliano a un’altra punta, concedergli maggiore libertà offensiva e ridurne i compiti di copertura.

Quando Conte riuscì a trovare la soluzione tattica per liberare Neres, il brasiliano si prese il Napoli. E la squadra cambiò passo.

Neres vuole cancellare il suo 2026

Per David la ripartenza può coincidere anche con l’inizio di una nuova fase della stagione.

Il 2026 è stato finora complicato, ma Neres vuole tornare a essere quel giocatore capace di rendere meno pesante persino l’addio di Kvara attraverso accelerazioni, assist e gol decisivi.

La stessa voglia di riscatto accompagna Lorenzo Lucca.

Dopo sei mesi trascorsi in prestito in Premier League, l’attaccante è tornato a Napoli con l’obiettivo di cambiare il proprio destino. Anche il suo 2026 è stato difficile, ma rispetto al passato qualcosa è cambiato.

Come evidenzia Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, le aspettative e l’insofferenza di una parte della tifoseria restano, ma sono aumentati la fiducia dell’allenatore e il minutaggio.

Allegri crede ancora nelle qualità di Lucca e lo considera un attaccante compatibile con le ambizioni del Napoli. Adesso, però, servono risposte concrete: il centravanti ha tre mesi per riscrivere la propria storia in azzurro ed evitare un nuovo addio.

Lucca può diventare il nuovo Llorente di Allegri

Allegri ha spesso valorizzato attaccanti con caratteristiche simili e l’idea è quella di trasformare Lucca in una sorta di nuovo Llorente.

Le caratteristiche tecniche sono differenti, ma Lorenzo può garantire presenza fisica dentro l’area, centimetri, peso nei duelli e disponibilità al sacrificio.

Il possibile cambio di sistema nasce anche dalla necessità di garantire maggiore supporto alla prima punta, che si tratti di Hojlund oppure dello stesso Lucca, evitando che il centravanti rimanga troppo isolato.

Il precedente più incoraggiante arriva dall’Udinese. Accanto a Thauvin, Lucca ha vissuto il periodo migliore della propria carriera, realizzando 23 reti in due stagioni.

Come sottolinea ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, proprio l’eventuale vicinanza di Neres potrebbe aiutare Lucca a ritrovare fiducia e gol.

Neres e Lucca, dunque, come due uomini in cerca di riscatto. Per Allegri potrebbero diventare i due nuovi acquisti che non arrivano dal mercato, ma dalla sosta. E due armi in più per provare a rilanciare il Napoli.