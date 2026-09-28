Corriere dello Sport: “Napoli aspetta Badiashile e Favasuli: il mercato estivo fa 105 minuti, ora tocca a loro”

Centocinque minuti complessivi. È questo, finora, il minutaggio accumulato dai due nuovi acquisti estivi del Napoli di Massimiliano Allegri: Benoit Badiashile e Costantino Favasuli. Due rinforzi arrivati durante un mercato nel quale il club ha scelto di intervenire poco, aggiungendo soltanto due tasselli a un gruppo sostanzialmente blindato.

Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’attesa maggiore riguarda Badiashile, arrivato nei giorni in cui la lista degli indisponibili in difesa continuava ad allungarsi. Buongiorno e Marianucci erano fuori, mentre Beukema era stato frenato da un problema al tendine ormai superato ma che ne aveva condizionato l’estate.

Serviva dunque un altro centrale per completare il reparto e il direttore sportivo Manna ha scelto il difensore di proprietà del Chelsea.

Badiashile, dieci minuti da cancellare

Badiashile, 25 anni, è arrivato al Napoli in prestito per 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Un’operazione che potrà trasformarsi in un investimento importante oppure rimanere semplicemente un’opportunità di mercato: molto dipenderà dal rendimento del francese nel corso della stagione.

Per il momento è impossibile formulare giudizi.

Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport sottolinea infatti come Badiashile abbia giocato appena dieci minuti. Il suo debutto è arrivato in una situazione complicatissima, al Meazza contro l’Inter: ingresso all’80’ e duello aereo perso contro Thuram nell’azione del momentaneo 2-2, durante la fase di maggiore pressione offensiva della squadra di Chivu.

Da quella partita in poi, soltanto panchina.

Allegri ha continuato a dare fiducia alla coppia composta da Rafa Marin e Rrahmani, sempre schierati dall’inizio.

Nove partite per cambiare la storia

Il momento di Badiashile, però, è destinato ad arrivare.

Il Napoli lo ha seguito a lungo prima di acquistarlo e ha puntato soprattutto sulle sue caratteristiche fisiche e atletiche. Dopo aver mostrato qualità importanti con il Monaco, il centrale non è riuscito a confermarsi completamente al Chelsea, anche a causa di diversi problemi fisici.

A 25 anni, però, ha ancora davanti una fase importante della propria carriera e il Napoli spera che possa diventare rapidamente una risorsa per Allegri.

Il calendario potrebbe offrirgli presto nuove opportunità. Dopo la sosta inizierà infatti un lungo tour de force con nove partite tra una pausa e l’altra.

Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, sarà l’occasione per Badiashile di aumentare il minutaggio, mostrare il proprio valore e soprattutto cancellare il difficile esordio di Milano.

Favasuli, impatto immediato: già decisivo contro il Bologna

Diverso l’impatto di Costantino Favasuli.

Il 22enne, impegnato con l’Under 21 di Baldini nelle qualificazioni europee, ha già raccolto 95 minuti distribuiti in tre spezzoni e soprattutto ha lasciato un primo segno concreto sulla stagione del Napoli.

Contro il Bologna è stato suo l’assist decisivo per il gol di Lobotka.

Favasuli aveva debuttato contro l’Arsenal al Maradona, per poi trovare nuovamente spazio a Fuorigrotta e successivamente nel secondo tempo della sfida contro la Fiorentina. Proprio contro i viola è andato vicino anche alla rete con un colpo di testa respinto da un grande intervento di De Gea.

Allegri lo sta utilizzando prevalentemente alto sulla corsia destra, alternandolo a Politano, ma le caratteristiche di Favasuli consentono molte altre soluzioni.

Un jolly da 7 milioni per Allegri

Il Napoli lo ha pagato complessivamente 7 milioni di euro e può sfruttarne la duttilità.

Favasuli può giocare anche sulla sinistra, da terzino in una difesa a quattro oppure da esterno puro di centrocampo, ruolo già interpretato durante l’esperienza al Catanzaro.

Come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, ci sarà tempo per conoscere meglio entrambi i nuovi acquisti. Finora il mercato estivo del Napoli ha prodotto appena 105 minuti complessivi, dieci di Badiashile e 95 di Favasuli.

Ma con nove partite in arrivo e un calendario destinato a comprimersi, Allegri avrà bisogno dell’intera rosa. E per Badiashile e Favasuli è arrivato il momento di aumentare quei numeri.