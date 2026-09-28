28 Settembre 2026

Blitz antidroga a Lecce, otto arresti per traffico e spaccio di cocaina

Anna Gaia Cavallo 28 Settembre 2026
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LECCE (ITALPRESS) – Otto persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Lecce nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia – sul traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

I destinatari, tutti italiani, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico, alla detenzione e allo spaccio di droga, con l’aggravante della disponibilità di armi da sparo. L’indagine è stata condotta dai militari del GICO – Sezione GOA del Nucleo di polizia economico-finanziaria e ha consentito, anche attraverso attività tecniche, di ricostruire l’operatività di un gruppo criminale attivo nel territorio di Presicce/Acquarica e nelle zone limitrofe.

Secondo gli investigatori, il gruppo sarebbe stato organizzato e caratterizzato da una forte capacità intimidatoria, con un’attività di cessione di stupefacenti prevalentemente del tipo cocaina. Nel corso delle indagini è emerso anche un episodio di tentata estorsione attribuito ad appartenenti al gruppo. Gli accertamenti hanno inoltre fatto luce su uno scontro interno: uno degli indagati avrebbe esploso cinque colpi d’arma da fuoco contro un altro componente dell’organizzazione, in seguito a contrasti legati al controllo delle forniture di droga e dei relativi proventi illeciti.

– Foto screenshot video GDF –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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