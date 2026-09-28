Il Mattino: “Napoli, De Laurentiis conferma Allegri: fiducia totale, ma ora Max pretende la riscossa”

Sette punti in classifica, tre sconfitte nelle prime sei partite considerando anche la Champions League e un Napoli scivolato a sei lunghezze dal primo posto. L’inizio dell’avventura di Massimiliano Allegri è stato decisamente più complicato del previsto, ma Aurelio De Laurentiis non ha cambiato idea: la fiducia nell’allenatore resta totale e la sua panchina non è in discussione.

Come racconta Il Mattino, neppure Allegri appare intenzionato a lasciarsi travolgere dalle difficoltà. Il tecnico guarda già alla ripresa e soprattutto a un calendario che, dal 10 ottobre al 10 novembre, può cambiare completamente la stagione azzurra.

Il Napoli sarà chiamato ad affrontare un autentico tour de force, con nove partite concentrate in poche settimane tra campionato e Champions League. Un mese decisivo per provare a cancellare le difficoltà iniziali e rilanciarsi.

Allegri prepara la riscossa: «Risaliremo»

In questo momento Allegri preferisce i fatti alle parole. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio, con un programma inizialmente più leggero in attesa del rientro dei tanti nazionali sparsi per il mondo.

Prima della pausa, il tecnico si è confrontato con la dirigenza. L’obiettivo è chiaro: risalire la classifica senza concentrarsi, almeno per il momento, sulle posizioni occupate dalle squadre davanti.

C’è consapevolezza per una situazione che pochi avrebbero immaginato all’inizio della stagione.

Il Mattino sottolinea come Allegri abbia già individuato alcuni aspetti sui quali intervenire. Il Napoli ha pagato diverse ingenuità difensive e dovrà migliorare soprattutto nella gestione delle palle inattive. Allo stesso tempo servirà maggiore concretezza nell’area avversaria, perché gli azzurri hanno segnato meno rispetto a quanto prodotto.

La parola d’ordine all’interno del gruppo, però, è una sola: «Risaliremo».

De Laurentiis-Allegri, contatti quasi quotidiani

Il rapporto tra Allegri e De Laurentiis resta solido. I due hanno contatti quasi quotidiani e anche il presidente è dispiaciuto per l’avvio di stagione, senza però essere allarmato.

Il patron sostiene da tempo che la vera stagione del Napoli sarebbe cominciata dal 10 ottobre e la fiducia della società consente ad Allegri di lavorare senza il peso di una panchina in discussione.

Il tecnico prepara anche una possibile mini-rivoluzione. Difficilmente potrà recuperare Anguissa nell’immediato, mentre aspetta novità sulle condizioni di McTominay e degli altri indisponibili.

Secondo Il Mattino, Allegri pensa anche a un turnover frequente. Il calendario imporrà rotazioni continue e uno degli obiettivi della sosta sarà proprio quello di innalzare il livello atletico generale della rosa.

Champions, tre partite che pesano

Il prossimo ciclo avrà un peso particolare anche in Europa.

Il Napoli dovrà affrontare Villarreal, Bodo Glimt e Porto. Il Villarreal evoca anche un precedente importante nella storia europea azzurra: proprio su quel campo arrivò la prima storica qualificazione agli ottavi.

Successivamente toccherà al Bodo Glimt al Maradona e quindi alla trasferta di Porto.

In campionato, invece, il calendario proporrà tra le altre le sfide con Frosinone, Venezia, Roma, Monza, Juventus e Lazio. Il livello delle difficoltà sarà elevato e il Napoli dovrà necessariamente cambiare passo.

Hojlund protagonista, Lang resta a guardare

La sosta per le nazionali sta intanto offrendo indicazioni differenti sui giocatori azzurri.

Noa Lang continua a trovare poco spazio anche con l’Olanda. Nella vittoria per 2-1 contro la Serbia è rimasto in panchina per tutta la partita. A decidere la gara è stato Meerdink con una doppietta, mentre Jovic ha realizzato il gol serbo.

Tra le fila della Serbia è invece partito ancora titolare Milinkovic-Savic, rimasto in campo per l’intera partita dopo aver giocato anche contro la Grecia.

Spazio importante anche per Hojlund con la Danimarca. L’attaccante del Napoli ha disputato 87 minuti contro il Galles. Su una sua conclusione, dopo il servizio di Damsgaard, è arrivata la deviazione di Davies che la Uefa ha classificato come autorete.

Domani sarà invece il turno di Gilmour, impegnato con la Scozia contro la Svizzera.

Come evidenzia ancora Il Mattino, Allegri aspetta di riavere tutti a disposizione per preparare un mese che può indirizzare la stagione. La fiducia di De Laurentiis resta totale, ma adesso il Napoli deve rispondere sul campo.

Dal 10 ottobre al 10 novembre si giocherà praticamente ogni tre giorni. Un mese per risalire, ritrovare certezze e dimostrare che il difficile avvio può essere soltanto una parentesi.