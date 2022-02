Koulibaly: il capitano ritorna a Napoli, il rinnovo è possibile

Kalidou Koulibaly ritorna a Napoli, sarà in campo nella sfida con l’Inter di sabato 12 febbraio. Il difensore pensa anche al rinnovo. Il difensore del Napoli ha vinto la Coppa d’Africa da protagonista, segnando anche il suo rigore. Luciano Spalletti lo aspetta al rientro in Italia per farlo giocare nella sfida scudetto con l’Inter. Il difensore è il cardine della difesa partenopea. Juan Jesus lo ha sostituito egregiamente, ma è chiaro che avere Koulibaly in campo è tutta un’altra storia. Perché neo campione d’Africa è il comandante del Napoli, oramai capitano di fatto della squadra, anche se la fascia la indossa ancora Insigne. Koulibaly è un leader assoluto anche del Senegal, ma anche un uomo di una sportività immensa, bellissimo il suo gesto consolatorio a fine partita verso l’avversario che aveva sbagliato un rigore.

Rinnovo Koulibaly

Ecco perché il Napoli non vuole rischiare di perdere Koulibaly, il rinnovo è complicato ma non impossibile. De Laurentiis per lui potrebbe fare una deroga sul taglio degli ingaggi, soprattutto se si dovesse approdare in Champions League. Anche Koulibaly pensa al rinnovo col Napoli. Nicolò Schira, esperto di calciomercato ha fatto sapere: “Il Napoli è al lavoro per provare a prolungare il contratto di Kalidou Koulibaly, in scadenza nel 2023. Il difensore centrale potrebbe diventare il nuovo capitano del Napoli, se prolungasse il contratto. Due club inglesi sono interessati a Koulibaly. Colloqui in corso“.

Oramai Koulibaly si sente un figlio di Napoli e vorrebbe restare in azzurro, sposando totalmente la causa partenopea. Ecco perché può prendere in considerazione l’idea di adeguare il suo ingaggio e spalmarlo su più anni di contratto.