Kim Kardashian ignora Martin Brundle al GP di Monaco, fan delusi dopo il podio di Hamilton.

Kim Kardashian alla Monaco Grand Prix: Glamour e Polemiche

Kim Kardashian ha portato un’ondata di glamour e attenzione ai Ferrari durante il fine settimana del Monaco Grand Prix, ma è stata la sua interazione con Martin Brundle a catturare l’attenzione dei fan di Formula 1. L’assenza di una risposta da parte della star della realtà durante il grid walk pre-gara ha suscitato un acceso dibattito sui social media.

Kardashian era a Monte Carlo per supportare il suo presunto fidanzato, Lewis Hamilton. La presenza della celebrità è stata notata in diverse occasioni durante le prove libere e la qualificazione di sabato, specialmente nelle vicinanze delle aree Ferrari. La sua presenza accattivante ha sicuramente aggiunto un po’ di brio all’evento, ma è stato il suo atteggiamento durante l’intervista con Brundle a far esplodere le reazioni online.

Il Momento Imbarazzante con Martin Brundle

Durante il tradizionale grid walk di Sky F1, Martin Brundle ha tentato di interagire con Kardashian, chiedendole come stesse e se stesse apprezzando l’evento di Formula 1. Purtroppo, la star della TV ha ignorato entrambe le domande, continuando a camminare con il suo entourage. Dopo questo scambio non riuscito, Brundle ha risposto a una sollecitazione di una persona vicina a Kardashian, affermando: “Non spingermi, amico. Sono quasi famoso.”

Questo episodio ha scatenato una tempesta di commenti sui social media, con molti fan che sostenevano che le celebrità che hanno accesso al grid dovrebbero almeno riconoscere il broadcaster. Altri, invece, hanno difeso Kardashian, sottolineando che non era obbligata a fermarsi in un momento così caotico. La reazione online è stata intensa, con alcuni utenti che hanno chiesto di vietare a Kardashian e ad altre celebrità di accedere alla griglia di partenza in futuro.

Martin: Kim, Martin Brundle, Sky F1. How, how are you today? […] Are you enjoying F1? Kim: 🤔⁉️❓️❔️🤨😂😂😂😂 #MonacoGP pic.twitter.com/KZTqa63erM

— Sir Lewis Updates (@LH44updates) June 7, 2026

La Performance di Lewis Hamilton e il Contesto Celebritario

Nonostante le polemiche legate all’incontro con Brundle, il fine settimana di Kardashian è stata arricchito dalla performance di Lewis Hamilton, che ha concluso la gara al secondo posto. Il Gran Premio di Monaco è stato caratterizzato da un’andamento frenetico, con ritiri e un Safety Car che hanno amplificato le tensioni. Alla fine, Kimi Antonelli ha vinto la gara, mentre Hamilton ha avuto un merito significativo nel portare Ferrari sul podio.

La presenza di Kardashian intorno alla Ferrari e con la fidanzata di Charles Leclerc, Alexandra Saint Mleux, ha trasformato la griglia in un evento di moda e gossip. Molti fan e esperti di Formula 1 hanno commentato la sua capacità di attirare l’attenzione, confermando che la sua presenza è stata un momento chiave del weekend.

Le voci di un bacio lanciato da Hamilton a Kardashian durante le celebrazioni del podio hanno aggiunto ancora più mistero alla loro relazione, anche se non ci sono state conferme ufficiali a riguardo. La tensione e l’eccitazione che circondano la loro storia aggiungono un ulteriore livello di interesse ai già avvincenti eventi della Formula 1.

Le Reazioni dei Fan e il Giro di Vite in Formula 1

Le reazioni dei fan sono state di vario tipo. Molti hanno espresso indignazione per l’atteggiamento di Kardashian verso Brundle, ritenendo che un personaggio pubblico dovrebbe mostrare rispetto per i professionisti del mestiere. “Kim Kardashian e chiunque pensi di essere più importante dello sport che sta visitando dovrebbe essere bandito dalla griglia,” ha commentato un fan infuriato.

D’altra parte, ci sono stati anche commenti più leggeri e ironici, con alcuni utenti che sottolineavano quanto fosse prevedibile che Brundle avesse tentato di intervistarla senza alcun approvazione preventiva. Un’altra voce ha evidenziato che l’episodio ha dimostrato la disconnessione che può esistere tra il mondo delle celebrità e quello delle gare automobilistiche.

In sintesi, la presenza di Kardashian al Monaco Grand Prix ha certamente generato chiacchiere e ha contribuito a rendere l’evento ancora più memorabile. Mentre la performance sportiva rimane al centro dell’attenzione, le interazioni con le celebrità come Kardashian ci ricordano che il glamour e la polemica sono parte integrante di questo affascinante mondo.

Fonti ufficiali:

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