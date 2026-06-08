8 Giugno 2026

Kim Kardashian criticata per gli outfit ‘kitsch’ al Gran Premio di Monaco di F1.

redazione 8 Giugno 2026
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Kim Kardashian al Gran Premio di Monaco: un’Apparenza Contestata

La presenza di Kim Kardashian al Gran Premio di Monaco ha fatto più rumore del previsto. Da un momento di celebrità legato alla Formula 1, l’attenzione si è rapidamente spostata sulle sue scelte di moda, accendendo un dibattito animato tra i fan riguardo alla sua eleganza nel paddock.

La star della realtà e fondatrice di Skims si trovava a Monte Carlo durante il weekend della corsa del 2026, alimentando così voci persistenti sulla sua presunta connessione con Lewis Hamilton, uno dei piloti più iconici della competizione.

Monaco non è solo una delle tappe del calendario di F1; è il weekend più glamour del campionato, dove ogni scelta di abbigliamento sembra risaltare più del normale. La moda e l’immagine ricoprono un ruolo cruciale, rendendo ogni apparizione unica e significativa.

La Reazione dei Fan sulla Moda di Kim K

Non appena Kim Kardashian ha fatto la sua apparizione, i social media sono stati invasi da commenti variopinti. Un post dell’utente Agent Big Wiz ha catalizzato un’ampia discussione riguardo allo stile adottato dalla Kardashian nel paddock. Un fan ha condiviso apertamente il suo disappunto, dicendo: “Non sono una hater di Kim… ma sei letteralmente Kim Kardashian. È il tuo debutto nel paddock. In MONACO. E QUESTA è l’outfit che scegli?!”.

D’altro canto, ci sono stati anche sostenitori della scelta di Kim, come un utente che ha commentato: “Guys, questa è Kim K! Può indossare quello che vuole, senza scuse. Sta portando una nuova era di wag e io sono qui per questo!”.

Un’altra critica si è concentrata sulla disparità tra l’abbigliamento scelto e l’occasione, con un fan che ha commentato: “Può qualcuno dirle che non si tratta di una festa di NASCAR? È Formula 1. A Monaco. 🫣🫠”. La questione si è rivelata divisiva: alcuni fan della F1 giudicavano i suoi outfit troppo casual per l’evento, mentre altri vedevano nella sua presenza un modo innovativo di ridefinire le regole del paddock.

Il Look di Kim durante il Weekend

Kardashian ha attirato l’attenzione anche per i suoi look. La sua scelta più discutibile è stata una maglietta in pizzo nera, jeans chiari, occhiali da sole neri e tacchi a punta neri. Durante la giornata della gara, ha sfoggiato un vestito bianco in coordinato con la sorella Khloé, mentre durante l’arrivo è stata notata per un look più raffinato e orientato al lusso, con pezzi Gucci. La varietà dei suoi outfit ha messo in evidenza la sua capacità di oscillare tra stili diversi, sebbene non senza critiche.

La sua presenza e quella di Khloé Kardashian, insieme all’amico di famiglia Simon Huck, hanno contribuito a rendere il weekend ancora più star-studded. Con il ronzio attorno al capitolo Ferrari di Hamilton, la visita di Kim è stata interpretata come un gesto di supporto verso il sette volte campione, alimentando ulteriormente il gossip.

Le reazioni online hanno illustrato bene questo spaccato di opinioni; alcuni fan la consideravano un’icona che sfida le norme, mentre altri la giudicavano inadeguata per un evento di tale portata. Nonostante le polemiche, l’evento ha mostrato come la moda e il motorsport siano sempre più intrecciati, con le celebrità che cercano di affermare il loro stile anche in contesti storicamente formali.

In un contesto di crescente attenzione mediatica, è chiaro che Kim Kardashian ha sollecitato non solo l’ammirazione, ma anche forti opinioni e giudizi da parte di un pubblico sempre più esigente. La sua apparizione ha ridefinito il significato di “stile nel paddock”, sfidando le convenzioni e aprendo a nuove possibilità di espressione nel mondo della Formula 1.

Fonti: Formula 1 Official, Hypable

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