Kim: “Buona fortuna Fenerbahce”, accordo col Napoli

Kim Min-jae accordo col Napoli è vicinissimo ad essere un nuovo giocatore di Spalletti, oggi ha salutato il suo Fenerbahce. La società di Aurelio De Laurentiis ha accelerato mettendo sul piatto i 20 milioni di clausola rescissoria, di fatto bloccando il passaggio del difensore sudcoreano al Rennes. L’affare viene dato da molti operatori di mercato come conclusi, tanto che Kim è pronto ad arrivare in Italia per visite mediche e firma del contratto. In questo modo Luciano Spalletti potrà avere Kim già nel ritiro di Castel di Sangro. Un fattore fondamentale dato che il giocatore si candida ad essere il sostituto di Koulibaly e quindi ha necessità di entrare negli schemi difensivi del tecnico toscano.

Kim al Napoli: accordo raggiunto, i dettagli

Intanto oggi Kim su twitter inviato un ‘buona fortuna’ ai suoi compagni del Fenerbahce che oggi gioca il secondo turno di qualificazione ai gironi di Champions League contro la Dinamo Kiev. Gianluca Di Marzio Di Sky attraverso il suo sito ufficiale, sulla trattativa per Kim fa sapere: “Il Napoli ha trovato l’accordo con il giocatore sulla base di un contratto triennale senza opzione di rinnovo. Nei prossimi giorni il club pagherà la clausola rescissoria che non si è rivelata diversa per squadre diverse. Sarà dunque Kim il post Koulibaly“. Giovanni Scotto de Il Roma ha dato ulteriori dettagli: “Il Napoli sta definendo gli ultimi dettagli per l’acquisto di Kim e programmando le visite mediche, forse già venerdì. Il difensore coreano potrebbe partecipare da subito al ritiro di Castel di Sangro. Clausola da 20 milioni in 2 rate, al giocatore 3 milioni bonus compresi per 5 anni“. Con l’acquisto di Kim il Napoli completa il reparto difensivo, dato che nei giorni scorsi è stato presentato anche Ostigard. Per il difensore sudcoreano c’è grande attesa, anche perché avrà il compito di sostituire un mostro sacro come KK.