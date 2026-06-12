Il Vomero celebra Silvia Ruotolo: inaugurato un campo da basket nei giardini.

Commemorazione di Silvia Ruotolo al Vomero

Napoli. Oggi, Piazza Medaglie d’Oro ha ospitato una commovente cerimonia in memoria di Silvia Ruotolo, vittima innocente della camorra, assassinata l’11 giugno 1997. L’evento si è svolto presso i Giardini “Silvia Ruotolo”, dove il Comune ha reso omaggio con un gesto semplice ma significativo: la deposizione di un mazzo di fiori ai piedi della targa dedicata alla giovane madre strappata alla vita.

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose autorità locali. Tra esse, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria delle vittime della violenza. Queste commemorazioni non solo rendono giustizia alle vittime, ma fungono anche da monito contro la criminalità organizzata.

Alla fine della cerimonia di commemorazione, è stato effettuato il taglio del nastro per l’inaugurazione di un nuovo campo da basket all’aperto, una struttura che contribuirà alla socialità e al divertimento dei giovani del quartiere.

Un messaggio di unità e speranza

«Essere qui oggi non è solo un dovere istituzionale, ma un atto di profonda condivisione umana e civile. Ricordare Silvia Ruotolo significa mantenere viva una ferita che ha segnato la storia di Napoli, ma soprattutto guardare al futuro», ha affermato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel suo discorso. La cerimonia ha visto la presenza di figure politiche significative, come la consigliera comunale Alessandra Clemente, figlia di Silvia Ruotolo, e gli assessori Antonio De Iesu e Valerio Di Pietro, tutti uniti nell’intento di onorare la memoria della giovane madre.

Alessandra Clemente ha espresso la sua emozione, affermando: «L’11 giugno per noi è un giorno di dolore che l’abbraccio di Napoli trasforma ogni anno in speranza. Vedere le istituzioni, la cittadinanza e la mia famiglia unite in questi giardini ha un valore immenso». Questo evento ha evidenziato il forte legame tra la comunità e le istituzioni, creando un senso di solidarietà e unione attorno a una memoria condivisa.

La partecipazione attiva dei cittadini durante l’evento ha dimostrato l’importanza della memoria collettiva e il desiderio di costruire un futuro migliore, lontano dalla violenza. Strumenti come questo campo da basket rappresentano un’opportunità concreta per i giovani, fornendo loro spazi dedicati per sport e socialità.

Il nuovo campo da basket: un simbolo di rinascita

Oltre alla commemorazione, l’inaugurazione del nuovo campetto da basket ha rappresentato un momento di rinascita per il quartiere. Il campo, situato all’interno dei giardini a lei dedicati, non è solo un luogo di svago, ma un simbolo di come la cultura della legalità possa essere coltivata attraverso lo sport e la socialità. «Il taglio del nastro per il nuovo campo di basket, proprio qui nei giardini a lei dedicati, dimostra che la cultura della legalità si coltiva restituendo gli spazi sociali ai nostri giovani», ha dichiarato il Sindaco Manfredi.

Le istituzioni, rappresentate oggi da molteplici autorità locali, hanno confermato la loro vicinanza alla Fondazione Silvia Ruotolo e alla comunità. Lo scambio di parole e gesti di supporto ha riflesso un impegno comune per un futuro di legalità e giustizia. «Il nuovo campo di basket è il simbolo più bello di questa giornata: è la memoria che si fa carne, che diventa vita, gioco e futuro per i ragazzi del nostro quartiere», ha sottolineato Alessandra Clemente.

Questo spazio sportivo è stato progettato proprio per i giovani della zona, rispondendo a un bisogno di aggregazione e socialità. Rispondere positivamente alle necessità dei ragazzi significa offrire loro alternative sane e costruttive, contribuendo a un processo di recupero collettivo. Lo sport può diventare un potente strumento di inclusione, educazione e crescita personale.

La giornata si è conclusa con un’atmosfera di speranza e determinazione nel cuore dei partecipanti, evidenziando come la memoria di Silvia Ruotolo continua a vivere attraverso l’impegno della comunità e delle istituzioni. Qui, nei Giardini che portano il suo nome, si pone un ulteriore tassello per un futuro più luminoso e giusto.

Rimanere uniti e attivi nella lotta contro la criminalità e nell’insegna di valori positivi è fondamentale per garantire un ambiente migliore alle future generazioni a Napoli.

Fonti ufficiali: Comune di Napoli, Fondazione Silvia Ruotolo.

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