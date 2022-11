Il Napoli batte l’Atalanta, Alvino: “Arrendetevi…”

Carlo Alvino esulta per la vittoria del Napoli sull’Atalanta, gli uomini di Spaletti vincono per 2-1 con reti di Osimhen ed Elmas.

Il giornalista su twitter scrive: “Arrendetevi! Non ce n’è per nessuno. Il Napoli sa vincere in tutti i modi. Lo ha fatto senza Osimhen, poi senza Anguissa ed oggi anche senza Kvara. Vittoria di forza e qualità. Note di merito speciali a Meret e Elmas.9 consecutive in campionato e nun se vonno sta!”

Una prova davvero importante quella dei partenopei che hanno fatto gioire anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che a fine partita ha lanciato il suo consueto tweet. Con i tre punti conquistati a Bergamo, il Napoli lascia l’Atalanta a otto punti di svantaggio e si avvia a chiudere con maggiore tranquillità questa prima parte di stagione.

La vittoria con l’Atalanta è importante anche perché maturata senza Kvaratskhelia, il georgiano era infortunato e non si sa se riuscirà a recuperare per la sfida con l’Empoli. Spalletti al suo posto ha fatto giocare Elmas, con il macedone che lo ha ripagato con il gol vittoria, su ottimo assist di Osimhen, caparbio a sradicare il pallone dai piedi di Demiral per offrirlo al compagno di squadra in area di rigore.