Il medico di Maradona: “Sta male psicologicamente e non mangia bene”

Il medico che ha in cura Diego Armando Maradona, ricoverato in Argentina, parla delle condizioni di salute del Pibe de Oro.









Chi lo ha visto ne parla come di un uomo affranto e demotivato, anche in occasione del suo compleanno sembrava non dovesse partecipare ai festeggiamenti. Anzi gli era stato consigliato di non partecipare, ma lui ha voluto esserci lo stesso. I medici stanno monitorando le condizioni di salute di Diego Armando Maradona. Dopo il suo ricovero si era parlato di ictus, ma la notizia è stata smentita.

Secondo quanto viene riportato da Diario Olè l’allenatore del Gimnasia La Plata nel giorno del suo compleanno ha preso una dose maggiore del farmaco a lui prescritto a questo è stato aggiunto alcol, che ha peggiorato le sue condizioni. Su Maradona pesa anche una situazione psicologica non eccellente, resa ancora peggiore dalla pandemia e dallo stato di incertezza. Durante la quarantena l’ex calciatore aveva perso anche 11 kg e ricominciato a correre, ma i problemi psicologici non sono stati superati.

Secondo quanto rivela il medico Leopoldo Luque Maradona sta “male psicologicamente e questo colpisce anche il suo corpo, in più mangia male. Maradona è una persona che vive di cicli, a volte sta molto bene, altre sta molto male“.