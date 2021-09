Luciano Spalletti cerca soluzioni alternative per affrontare la Juventus, al momento Osimhen è squalificato e Insigne prima punta non convince. Il tecnico del Napoli ha provato a schierare Lorenzo Insigne prima punta contro il Genoa, ma nonostante l’impegno l’esperimento non è andato benissimo. Il capitano del Napoli può fungere da regista avanzato ma servono calciatori che poi si buttano all’interno dell’area di rigore per ricevere i suoi suggerimenti. I movimenti non sono quelli di Mertens che in poco tempo ha assimilato il ruolo di falso nove, quindi bisogna trovare una soluzione alternativa, anche perché pure Lozano non ha inciso molto nel modulo schierato da Spalletti con il Genoa.

La soluzione più ovvia è quella di puntare su Petagna. Il suo gol decisivo con il Genoa ha caricato tantissimo il giocatore che ora vorrebbe una maglia da titolare con la Juventus. Ovviamente il suo destino è legato al rientro di Osimhen. Il nigeriano con il Venezia ha rimediato due giornate di squalifica. Qualora la Corte d’Appello Federale dovesse rigettare il ricorso del Napoli, allora Osimhen sarà out per il match con la Juventus.

