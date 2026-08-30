Gazzetta dello Sport: «Allegri non chiede rinforzi: “Sono contento della rosa”. Contro il Como spazio a Hojlund»

Massimiliano Allegri non aspetta regali dal mercato. Alla vigilia del debutto al Maradona contro il Como, il tecnico del Napoli ribadisce la propria soddisfazione per la squadra a disposizione e non considera necessario inserire un altro attaccante se non in grado di aumentare realmente il livello del gruppo. A raccontarlo è Vincenzo D’Angelo, inviato a Napoli per la Gazzetta dello Sport.

Allegri fa pretattica sulle scelte iniziali, ma è molto più netto quando il discorso si sposta sugli ultimi giorni di mercato.

Allegri: «Mettere giocatori che non aumentano il livello non ha senso»

«Sono contento della rosa che ho a disposizione. A parte che abbiamo problemi di lista, altrimenti qualcuno resta fuori. Ma mettere giocatori che non aumentano il livello tecnico della squadra, che è già alto, non ha senso».

Parole che, come sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, sembrano allontanare la necessità di un ultimo acquisto offensivo a tutti i costi.

Allegri guarda piuttosto agli uomini già presenti: «Lang è entrato bene a Genova, come tutti, Neres sta migliorando la condizione, non dimentichiamo che l’ultima l’ha fatta a gennaio, ritroverà condizione».

Buone indicazioni anche da Beukema, già con la squadra e utilizzabile. Più indietro invece Badiashile: «S’è allenato poco con la squadra al Chelsea ed ha bisogno di un po’ di tempo».

Napoli-Como, Allegri: «Servono pazienza e intelligenza»

Ora l’attenzione è tutta sul Como e sul debutto casalingo del nuovo allenatore azzurro. «Sarà emozionante, nel nostro stadio, con i nostri tifosi».

Allegri, però, conosce le difficoltà della partita: «Affrontiamo il Como che ha fatto cose straordinarie, è la nuova realtà del calcio italiano. È ben organizzato, ha buona tecnica, servirà una buona partita per fare risultato. Ci vuole pazienza e intelligenza».

Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico si prepara dunque a una sfida nella quale sarà fondamentale saper interpretare i diversi momenti.

Hojlund guida l’attacco

Per quanto riguarda la formazione, Vincenzo D’Angelo racconta di un Allegri orientato verso la conferma dell’undici utilizzato contro il Genoa.

Uno dei dubbi riguarda la fascia sinistra: Olivera insidia Spinazzola, soprattutto perché garantirebbe maggiori caratteristiche difensive per contenere Diao. L’ex Roma, però, rimane avanti nel ballottaggio.

Al centro dell’attacco ci sarà ancora Rasmus Hojlund, alla ricerca del primo gol stagionale.

De Bruyne, Vergara, Lang e Neres pronti dalla panchina

Allegri non vuole però dare per scontato che la soluzione vincente di Genova possa funzionare automaticamente anche contro il Como. «Non ho ancora deciso chi giocherà, ma non è che si vince inserendo Vergara e De Bruyne pensando che tutte le gare saranno così, ognuna è diversa da un’altra e vanno interpretati i momenti».

Se servirà cambiare la partita, De Bruyne, Vergara, Lang e Neres rappresenteranno comunque alternative di grande qualità.

Ed è proprio questo il punto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport: Allegri considera già elevato il livello tecnico della propria rosa. Per questo, nelle ultime ore di mercato, il Napoli non comprerà semplicemente per aggiungere un altro giocatore.