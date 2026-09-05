5 Settembre 2026

Gaza, Idf “Ucciso capo Hamas, partecipò al 7 ottobre”

Anna Gaia Cavallo 5 Settembre 2026
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TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Un comandante del gruppo armato islamista palestinese Hamas che guidò l’assalto alla postazione militare di Sufa, al confine con la Striscia di Gaza, il 7 ottobre 2023, e che prese in ostaggio diverse persone, è stato ucciso in un raid aereo all’inizio di questa settimana. Lo hanno annunciato oggi le Forze di difesa israeliane (Idf).

Nell’attacco, avvenuto mercoledì a Khan Younis, nel sud di Gaza, è stato ucciso Mohammad Mahmoud Marshad al-Qadi, comandante di compagnia della Forza Nukhba, l’unità d’élite di Hamas, secondo quanto riferito dall’esercito. L’esercito giustifica l’attacco, avvenuto durante il cessate il fuoco, affermando che Al-Qadi aveva recentemente guidato l’addestramento di miliziani di Hamas, agendo per ripristinare le capacità del gruppo terroristico e per condurre attacchi contro truppe e civili israeliani, “in una sistematica violazione del cessate il fuoco”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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