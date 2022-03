Everton-Newcastle: tifoso si lega ad un palo – FOTO

La partita Everton-Newcastle è stata sospesa per 8 minuti a causa di un tifoso che si è legato ad un palo della porta. Il tifoso dopo aver fatto invasione di campo, durante il match di Premier League, si è legato una fascetta in plastica ad uno dei pali delle due porti, nello specifico quella difesa da Begovic dell’Everton. Il ragazzo ha fatto tutto da solo, appena entrato sul terreno di gioco si è legato al palo.

Il gesto da parte del tifoso è stato compiuto per sensibilizzare tutti sul disastro ambientale e sul cambiamento climatico, con annesso surriscaldamento del pianeta. Un gesto veramente forte. Il tifoso legato al palo della porta durante Everton-Newcastle è stato poi liberato grazie all’intervento degli inservienti del campo. Il giovane non ha opposto resistenza ma è stato portato di peso fuori dal rettangolo di gioco.

